A Colômbia ordenou, nesta quarta-feira (27), a expulsão de diplomatas da embaixada da Argentina em Bogotá após uma série de insultos do presidente argentino, Javier Milei, que chamou seu contraparte colombiano, Gustavo Petro, de "assassino" e "terrorista".

"Diante desse contexto, o governo da Colômbia ordena a expulsão de diplomatas da embaixada da Argentina", afirmou o Ministério das Relações Exteriores colombiano em comunicado, sem especificar quais funcionários serão removidos.

O ministério repudiou "uma entrevista ao canal CNN na qual [Milei] se expressou de forma degradante contra o presidente dos colombianos".

O canal americano divulgou trechos dessa conversa e citou algumas das declarações de Milei contra Petro: "Não se pode esperar muito de alguém que era um assassino terrorista", disse o presidente argentino, de acordo com o portal digital da CNN.

Para o Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, "as declarações do presidente argentino deterioraram a confiança de nossa nação, além de ofenderem a dignidade do presidente Petro, que foi eleito democraticamente".

"O alcance" da expulsão "será comunicado à Embaixada argentina pelos canais institucionais diplomáticos", antecipou Bogotá.

O governo argentino ainda não se pronunciou sobre o assunto.

'Não é a primeira vez'

Petro militou por 12 anos na M-19, uma guerrilha nacionalista urbana, antes de assinar a paz em 1990 e ingressar na política.

Em agosto de 2022, ele chegou ao poder como o primeiro presidente de esquerda da Colômbia.

As relações com a Argentina têm sido historicamente estáveis, mas têm se deteriorado desde a chegada ao poder do ultraliberal Milei, em dezembro de 2023.

"Não é a primeira vez que o Sr. Milei ofende o presidente colombiano, afetando as históricas relações de fraternidade" entre os dois países, lembrou a chancelaria colombiana.

O embaixador colombiano na Argentina, Camilo Romero, está em consultas desde o final de janeiro, quando Petro reagiu a outra entrevista na qual Milei o chamou de "comunista assassino que está afundando a Colômbia".

No ano passado, ainda como candidato, Milei afirmou em uma rádio colombiana que "um socialista é um lixo" e um "excremento humano".

Petro citou essa declaração em sua conta na rede social X no dia seguinte, acrescentando que "isto é o que Hitler dizia".

Três dias depois, questionado sobre o comentário do presidente colombiano, em outra entrevista de rádio, Milei disse: "Para mim, nada surpreende de um socialista [...] Isso é parte da decadência".

Depois, Petro descreveu a vitória de Milei nas eleições de novembro como um momento "triste para a América Latina".

Contra AMLO

Segundo informações da CNN desta quarta-feira, Milei também respondeu às críticas do presidente do México, Andrés Manuel López Obrador: "É uma honra que um ignorante como López Obrador fale mal de mim, me enaltece", disse.

O ultraliberal acusa a atual oposição peronista pela crise econômica do país, que fechou 2023 com uma inflação de 211% ao ano.

Em 2023, a Colômbia foi o décimo nono maior parceiro comercial da Argentina, com um comércio total de US$ 1,682 bilhão, e um saldo favorável argentino de US$ 894 milhões por exportações minerais, energéticas, agroindustriais e agrícolas que no ano passado somaram US$ 1,283 bilhão, segundo o instituto de estatísticas Indec.