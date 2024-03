Em meio a uma visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a cidades do Rio Grande do Sul, em 15 de março de 2024, começou a circular nas redes sociais um vídeo com mais de 360 mil visualizações que mostra um homem gritando “ladrão” durante a chegada de uma comitiva de Lula, como se fosse uma recepção para o mandatário no estado. Mas, na verdade, o registro foi feito em Manaus em agosto de 2022, durante a campanha para a eleição presidencial daquele ano.

“15/03/24 Rio Grande do Sul. O presidente eleito sendo recebido pela a população”, lê-se no texto sobreposto a um vídeo compartilhado noTikTok.

As imagens também circulam somente com a alegação de que foram gravadas no Rio Grande do Sul, sem a referência temporal, noFacebook, noInstagram, noX, noKwaie noYouTube.

O vídeo mostra alguns carros estacionando em um edifício enquanto um homem grita“ladrão”repetidas vezes e“é o ladrão e a quadrilha”. Em determinado momento, dois outros homens o confrontam, e ele responde:“Você vai fazer o quê?”.

O conteúdo começou a circular em meio àvisitade Lula a Porto Alegre e Lajeado, no Rio Grande do Sul. O presidente esteve no estado em 15 de março de 2024 para anunciar obras de reconstrução em cidades atingidas por enchentes e conversar com empresários gaúchos.

A sequência também circula em meio ao debate sobre a popularidade do presidente e do seu antecessor Jair Bolsonaro (PL), quevisitouo estado dias antes de Lula e reuniumilharesde pessoas na avenida Paulista em fevereiro.

Além disso, umapesquisafeita neste mês indicou que a aprovação ao governo do petista caiu para 35%, primeiro registro de empate entre aprovação e reprovação do governo desde o início do mandato.

Contudo, o vídeo viralizado não mostra uma recepção ao presidente no Rio Grande do Sul e tampouco foi gravado em março de 2024.

Ao analisar a sequência, é possível identificar, a partir dos 55 segundos, três bandeiras em frente ao edifício em que os carros estacionam. Uma delas é abandeirado estado do Amazonas.

Uma busca no Google pela frase“é o ladrão e a quadrilha", dita pelo homem no vídeo, e pela palavra-chave“Amazonas”levou à mesmasequência, publicada em 1º de setembro de 2022 pelo portal Poder360 no YouTube.

Na descrição, o meio de comunicação informa que a cena foi gravada em um hotel em Manaus, capital do Amazonas.

A legenda que acompanha o vídeo também identifica as pessoas que confrontam o homem como o atual ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, na época deputado federal (PT) e tesoureiro da campanha presidencial de Lula, e o assessor de comunicação do petista, José Chrispiniano.

Outra busca no Google com a frase“assessor de Lula xinga homem que gritou ladrão”mostrou que a sequência também foi repercutida por outros veículos da imprensa brasileira na ocasião (1,2,3).

As reportagens informaram que a gravação foi feita quando Lula cumpria agenda em Manaus, em 31 de agosto de 2022. Na ocasião, o atual mandatário fez umcomícioem meio a sua campanha eleitoral para a Presidência,disputadaem outubro daquele ano.

Esse conteúdo também foi verificado pelaAgência Lupa.

