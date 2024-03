Uma gravação que mostra trabalhadores usando um balde para tentar esvaziar uma passagem alagada circula desde novembro de 2023 e foi gravada na cidade sul-africana de Durban. A sequência, porém, foi compartilhada em redes sociais mais de 700 vezes desde 25 de março de 2024 como se mostrasse o trabalho de uma prefeitura na Bahia, em publicações que criticam o serviço público no estado. Mas as imagens circularam primeiro em uma versão com áudio, em que se ouve um narrador citando que a cena foi gravada na África do Sul. Um portal sediado no país também noticiou o ocorrido.

“Chuvas fortes na Bahia e prefeitura agindo rápido para desobstruir as vias públicas”, diz uma das mensagens compartilhadas noX.

O conteúdo também circula noFacebook, noYouTube, noKwaie noTikTok.

A sequência, sem som, mostra pessoas uniformizadas segurando pás e um balde em frente a uma rua alagada, aparentemente tentando desobstruí-la. Duas pessoas enchem as pás com água e a colocam no balde, e, quando o recipiente fica cheio, uma terceira leva-o ao que parece ser um canal e despeja a água. Em seguida, o processo recomeça.

Uma busca reversa por fragmentos do vídeo no Google, usando a ferramentaInVid-WeVerify*, levou ao mesmo vídeo publicado no X em11 de novembro de 2023.“Criação de empregos na África do Sul”, diz uma parte da legenda, em tradução livre do inglês.

Diferentemente dos conteúdos que circulam em português, a versão do vídeo compartilhada em novembro de 2023 possui uma narração. Uma voz, que aparenta ser da pessoa gravando as imagens, diz, também em inglês:“Com certeza, isso só poderia acontecer na África. Mais especificamente, na África do Sul”.

Essa versão também apresenta imagens em melhor qualidade, o que permitiu identificar as palavras“Universal Cargo”em um dos caminhões que aparecem no vídeo.

Uma busca no Google por“Universal cargo caminhões”, em inglês, trouxe como resultado a página no Facebook da empresa sul-africanaUniversal Cargo and Container Carriers. Oscaminhões da empresasão os mesmos vistos no vídeo:

Uma nova pesquisa no Google usando os termos, em inglês,“vídeo trabalhadores balde África do Sul”, trouxe como resultado umanotíciapublicada em 13 de novembro de 2023 pelo portal Independent Online, ou IOL, sediado na África do Sul, com a mesma imagem dos trabalhadores da gravação viral.

O texto afirma que a cena ocorreu em um terminal de carga no Porto de Durban. Segundo a matéria, a Autoridade Portuária da África do Sul (Transnet) respondeu ao conteúdo viral afirmando que entrou em contato com a empresa privada que administra o terminal em questão, e esta reconheceu o incidente.

Ainda segundo o texto, a autoridade portuária teria condenado o método usado e recomendado técnicas mais eficientes, como bombeamento de água.

O AFP Checamos tentou contato com a Transnet, mas não obteve retorno até a publicação desta verificação.

*Uma vez instalada a extensão InVid-WeVerify no navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

