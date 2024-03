PRINCIPAL NOTÍCIA

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Bombardeios israelenses na Faixa de Gaza apesar de pedidos de trégua

ONU ALIMENTAÇÃO: ONU calcula desperdício de um bilhão de refeições por dia em 2022

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Israel bombardeia Gaza apesar da pressão internacional por uma trégua

Israel provocou dezenas de mortes nesta quarta-feira (27) ao bombardear vários pontos da Faixa de Gaza, cercada e sob risco de fome, onde o Exército prossegue com as operações nos arredores de vários hospitais.

JERUSALÉM:

Israel afirma que mundo deve agir após revelações de agressões sexuais de ex-refém do Hamas

Israel fez um apelo ao "mundo para agir" e fazer "o possível para libertar" os reféns, após uma mulher sequestrada pelo Hamas denunciar as agressões sexuais que sofreu em 55 dias de cativeiro.

=== ONU ALIMENTAÇÃO ===

PARIS:

ONU calcula desperdício de um bilhão de refeições por dia em 2022

A humanidade desperdiçou por dia o equivalente a um bilhão de refeições por dia em 2022, segundo um estudo divulgado nesta quarta-feira (27) pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Autoridades dos EUA presumem que 6 desaparecidos em colapso de ponte morreram

As equipes de resgate suspenderam na terça-feira à noite os trabalhos de busca ao redor da ponte de Baltimore que desabou após a colisão de um porta-contêineres. As autoridades americanas consideram que as seis pessoas desaparecidas no colapso da estrutura morreram na tragédia.

PARIS:

O Submarino Scorpène, símbolo de uma ampla parceria franco-brasileira

A entrega do "Tonelero" à Marinha brasileira, um submarino Scorpène de projeto francês, faz parte de uma parceria estratégica inédita entre Paris e Brasília, que resultará na construção pelo Brasil de seu primeiro submarino com propulsão nuclear.

-- ÁSIA

BANGCOC:

Tailândia aprova lei que permite casamento homoafetivo

O Parlamento tailandês aprovou um projeto de lei que regulamenta o casamento entre pessoas do mesmo sexo, abrindo caminho para que o reino seja o primeiro país do sudeste asiático a reconhecer os laços entre pessoas LGTBQ+.

TÓQUIO:

Japão investiga suplemento alimentar após duas mortes e mais de 100 hospitalizações

As autoridades de saúde do Japão investigam um suplemento alimentar para reduzir o colesterol que, segundo o governo, pode ter provocado duas mortes e mais de 100 hospitalizações no país.

=== ECONOMIA ===

SOYKECHAR:

A febre do ouro no Uzbequistão

Khislat Ochilov sacode uma mistura de areia e cascalho com a mão, enquanto enxágua com um jato de água. Ele procura minuciosamente por pepitas de ouro, um metal abundante no Uzbequistão, o segundo maior vendedor mundial.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

COPENHAGUE:

Uma em cada seis crianças foi vítima de cyberbullying em 2022 em 44 países, diz OMS

Uma em cada seis crianças de 11 a 15 anos afirma que sofreu cyberbullying em 2022, aponta um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre 44 países divulgado nesta quarta-feira (27).

WASHINGTON:

Richard Serra, um dos grandes nomes da arte contemporânea, morre aos 85 anos

O escultor americano Richard Serra, um dos principais nomes da arte contemporânea com suas obras monumentais criadas com placas de aço, morreu na terça-feira (26) aos 85 anos.

VEENDAM:

Países Baixos inauguram maior centro de testes de transporte com tecnologia hyperloop

Os Países Baixos inauguram nesta quarta-feira (27) o maior túnel da Europa para cápsulas de transporte hyperloop, construído para testar esta tecnologia com o objetivo de que um dia seja possível viajar de Amesterdã a Barcelona em apenas algumas horas.

=== ESPORTES ===

-- TÊNIS

Acompanhamento do Masters 1000 de Miami

