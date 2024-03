Mantendo o alto nível de seu jogo, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou nesta terça-feira (26) o italiano Lorenzo Musetti em dois sets e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Miami pelo terceiro ano consecutivo.

Alcaraz, primeiro cabeça-de-chave do torneio, venceu Musetti (23º) por 6-3 e 6-3 em uma hora e 26 minutos de jogo.

O próximo adversário do espanhol, campeão do torneio em 2022, será o búlgaro Grigor Dimitrov ou o polonês Hubert Hurkacz, vencedor em Miami em 2021.

O prodígio espanhol, que recentemente conquistou o título em Indian Wells (Califórnia), continua avançando no objetivo de vencer os dois primeiros Masters 1000 americanos no mesmo ano, uma dobradinha conhecida como 'Sunshine Double'.

O último tenista a conseguir isso foi Roger Federer em 2017.

Com uma sequência de nove vitórias consecutivas, Alcaraz avança em Miami sem perder nenhum set nem passar dos 90 minutos na quadra, usando um tênis que combina perfeitamente ousadia e eficácia.

"Não sei se foi o melhor jogo que fiz (no último ano), mas sem dúvida é a melhor sensação.

Me sinto muito bem na quadra e me movo muito bem, sem lesões", disse Alcaraz, que iniciou o ano em meio a dúvidas com uma eliminação precoce do Aberto da Austrália e uma lesão no tornozelo em fevereiro, no Rio de Janeiro.

"Não penso mais no meu tornozelo em quadra. Claro que cuido dele todos os dias. Acho que é a melhor sensação desde o verão (europeu)", considerou.

Contra Musetti, o murciano não perdeu o controle em nenhum momento, embora às vezes tenha protagonizado rallys vibrantes diante de outro dos grandes jovens talentos do circuito.

Alcaraz foi dominante no saque, sem permitir uma única quebra ao adversário no primeiro set.

Pouco depois, o espanhol salvou as duas primeiras oportunidades de 'break' do italiano, num jogo acelerado em que Musetti conquistou um ponto que é uma marca registrada de Alcaraz, no qual desferiu um golpe audacioso por entre as pernas que encobriu o adversário.

O espanhol devolveu a bola de costas e também sob as pernas, mas o italiano esperou na rede para fechar um dos pontos do ano.

Mesmo assim, Alcaraz confirmou seu saque e conseguiu o segundo revés para garantir a décima segunda presença nas quartas de final de Masters 1000, aos 20 anos.

O espanhol tem no currículo cinco títulos nessa categoria, uma sequência que começou justamente em Miami em 2022.

