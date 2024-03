Sem exibir um grande futebol, a seleção da França venceu o Chile por 3 a 2 nesta terça-feira (26), em Marselha, em amistoso preparatório para a Eurocopa.

Os franceses conseguiram a vitória graças aos gols de Youssouf Fofana (18'), Kolo Muani (25') e Olivier Giroud (72').

Por sua vez, os chilenos marcaram com Marcelino Núñez (6') e Darío Osorio (82').

Assim como contra a Alemanha, os 'Bleus' mostraram pouca intensidade durante os primeiros minutos e o Chile aproveitou para abrir o placar em uma jogada coletiva entre os veteranos Mauricio Isla e Alexis Sánchez, que terminou com o remate de Núñez.

O gol acordou a França, que adiantou suas linhas e conseguiu a virada com facilidade.

Fofana empatou com um belo chute de fora da área, sem chances para o goleiro Claudio Bravo, e Kolo Muani fez o segundo de cabeça, aproveitando um cruzamento do lateral Theo Hernández.

No segundo tempo, os franceses ampliaram com Giroud finalizando de dentro da área após boa jogada de Kolo Muani e o Chile diminuiu pouco depois com uma bomba de Osorio que surpreendeu o goleiro Mike Maignan.

A Eurocopa começa no dia 14 de junho e a França está no Grupo D com Holanda, Áustria e Polônia.

Por sua vez, o Chile vai disputar a Copa América, também em junho, e divide o Grupo A da competição com Argentina, Peru e Canadá.

axl/cl/cb/aam