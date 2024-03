Uma reportagem televisiva do canal SBT sobre o aumento da fome na Bahia, veiculada há mais de dois anos, circula nas redes sociais como se tivesse sido transmitida em janeiro de 2024. A alegação já foi compartilhada mais de 4 mil vezes desde o dia 31 desse mês, mas, na verdade, a matéria foi exibida em setembro de 2021, ainda durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Na gravação, moradores do sertão baiano relataram a escassez de alimentos que viviam, agravada pela pandemia de covid-19.

“Bahia 20 anos de PT. O Estado mais miserável do Brasil”, diz a frase sobreposta a vídeos compartilhados noFacebook, noInstagram, noTikTok, noKwaie noX.

Os conteúdos também apresentam a data“30-01-2024”e uma imagem da bancada de um programa jornalístico em que é possível identificar a inscrição“SBT Brasil”, sugerindo que o material foi publicado pelotelejornalem janeiro de 2024.

Na gravação, de um minuto e meio de duração, ouve-se o jornalistaMarcelo Torresafirmando:“Fez aumentar a quantidade de brasileiros que passam fome. Na Bahia, que concentra a maior taxa de pobreza do país, quatro em cada dez pessoas têm renda mensal menor que R$ 428”.

Em seguida, a sua colega de bancada,Márcia Dantas, complementa:“O desemprego e a alta dos preços agravaram a miséria de quem já vivia com tão pouco, Marcelo. Muitos têm como a única fonte de renda o dinheiro do Bolsa Família”. Na sequência é exibida a matéria com imagens.

Uma pesquisa pelas palavras-chave“Bahia”e“pobreza”no canal do SBT no YouTube mostrou umvídeo, publicado em 14 de setembro de 2021, intitulado: “Bahia concentra maior taxa de pobreza do Brasil”.

A reportagem, veiculada há mais de dois anos, retrata como a pandemia de covid-19 — vivenciada naquele momento — aumentou o número de brasileiros que passavam fome.“Desemprego, alta dos preços e interrupção de atividades econômicas agravaram a situação de miséria de muitos”, diz a descrição do vídeo na plataforma.

A partir doscinco segundosda gravação original, ouve-se o mesmo discurso reproduzido nas redes sociais. No entanto, o conteúdo viral omite o trecho anterior em que o jornalista afirma que a“pandemia de covid-19 fez aumentar a quantidade de brasileiros que passam fome”.

À época, o país era presidido porJair Bolsonaro (PL)e o estado da Bahia estava sob o comando do governador Rui Costa (PT) — queatualmenteé ministro da Casa Civil no terceiro mandato de Lula.

Umlevantamentofeito pelo Instituto Fome Zero —encomendadopelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e divulgado em 11 de março de 2024 — mostrou que no último trimestre de 2023 o Brasil tinha 20 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave.

Este conteúdo também foi verificado peloAos Fatos.

Referência

Reportagem do SBT publicada no YouTube em 2021