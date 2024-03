O colapso de uma grande ponte na cidade de Baltimore, no estado de Maryland (leste), paralisou um dos portos comerciais mais movimentados dos Estados Unidos nesta terça-feira (26), fazendo os serviços de emergência realizarem operações de busca por pelo menos seis pessoas após o acidente.

A seguir, uma compilação dos desabamentos de pontes nos últimos 20 anos em todo o mundo que causaram no mínimo 20 mortes ou desaparecidos:

- 2022: 137 mortos na Índia -

O desabamento de uma ponte suspensa de 150 anos no estado indiano de Gujarat, deixou 137 pessoas mortas, incluindo quase 50 crianças, dias depois da sua reabertura após obras de renovação.

Na ocasião, centenas de pessoas haviam se reunido na ponte de Morbi para celebrar o último dia do festival de Diwali.

Imagens das câmeras de segurança mostraram que a ponte se movia, com algumas pessoas aparentemente a balançando deliberadamente, antes de ceder repentinamente e fazer com que os presentes caíssem no rio, enquanto outros se agarravam em destroços.

- 2021: 26 mortos no México -

Um trecho elevado do sistema de metrô da Cidade do México desabou em maio de 2021, fazendo um trem de passageiros colidir. No acidente, 26 pessoas morreram e dezenas ficaram feridos.

O incidente na capital abalou a confiança dos habitantes em um sistema de transporte utilizado diariamente por milhões.

Uma investigação concluiu como resultado tanto de falhas estruturais quanto da falta de manutenção do sistema.

- 2018: 43 mortos na Itália

Na cidade de Gênova, um segmento da ponte Morandi desabou dia 14 de agosto de 2018, causando a morte de 43 pessoas. A ponte integrava a rodovia A10, uma importante estrada que conecta a França ao noroeste da Itália.

A estrutura cedeu sob uma chuva torrencial, fazendo com que dezenas de veículos e seus passageiros caíssem no abismo. Além dos 43 mortos, outras 16 pessoas ficaram feridas.

O acidente foi o mais mortal do tipo na Europa, desde 2001. A ponte foi reconstruída em tempo recorde e reinaugurada em 2020.

- 2016: 26 mortos em Calcutá -

Em 31 de março, na Índia, o desabamento de uma ponte rodoviária em Calcutá causou pelo menos 26 mortes.

Após o colapso na parte elevada da estrada, um amontoado de concreto e vigas dificultou o trabalho dos serviços de resgate, que retiraram cerca de cem pessoas feridas.

- 2011: catástrofes na Índia -

Uma ponte desabou na Índia em 23 de outubro de 2011 devido ao peso das pessoas que viajavam a um festival perto da cidade de Darjeeling (nordeste), causando ao menos 32 mortes.

Menos de uma semana depois, cerca de 30 pessoas perderam a vida no desabamento de uma ponte de pedestre que cruzava um rio no estado de Arunachal Pradesh (nordeste).

- 2007: Nepal e China -

O desabamento de uma ponte em 13 de agosto de 2007, na província de Hunan, região central da China, resultou em 64 mortes e 22 feridos. A construção de 328 metros de comprimento havia acabado de ser concluída.

No Nepal, em 25 de dezembro do mesmo ano, uma ponte cheia de peregrinos que iam a uma festa religiosa desabou, deixando pelo menos 16 mortos e 25 desaparecidos.

No momento do acidente, cerca de 400 pessoas estavam sobre a passarela, que atravessava o rio Bheri, a 380 km a oeste da capital Katmandu. Centenas de pessoas conseguiram nadar até a margem.

- 2006: Paquistão e Índia -

Após fortes chuvas de monções, o desabamento de uma ponte em Mardan, uma cidade a 50 km de Peshawar, no noroeste do Paquistão, deixou 40 mortos e uma alta quantidade de desaparecidos em 5 de agosto de 2006.

Na Índia, em 2 de dezembro, 34 pessoas perderam a vida quando uma ponte de 150 anos desabou sobre um trem de passageiros, em uma estação no estado de Bihar (leste).

