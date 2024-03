PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Bombardeios e combates em Gaza apesar da resolução da ONU que pede cessar-fogo

BRASIL FRANÇA DIPLOMACIA: Lula recebe o presidente da França

VENEZUELA ELEIÇÕES: Ex-rival de Chávez enfrentará Maduro após bloqueio da coalizão opositora na Venezuela

GB EUA ASSANGE: Justiça britânica adia decisão sobre extradição de Assange e pede novas garantias aos Estados Unidos

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Bombardeios e combates em Gaza apesar do pedido de cessar-fogo aprovado na ONU

Forças israelenses prosseguiam com os bombardeios nesta terça-feira (26) na Faixa de Gaza, apesar da aprovação pelo Conselho de Segurança da ONU, na segunda-feira, de uma resolução que pede um "cessar-fogo imediato" na guerra entre Israel e Hamas no território palestino, devastada e à beira da fome.

(Gaza conflito Hamas Palestinos hospitais refugiados ONU política Israel, 720 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== BRASIL FRANÇA DIPLOMACIA ===

BELÉM:

Lula recebe Macron na Amazônia em uma esperada visita de três dias

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe nesta terça-feira(26) seu colega francês, Emmanuel Macron, na cidade amazônica de Belém, no início de uma esperada visita de três dias para relançar as relações bilaterais.

(Brasil França aeronáutica conflito diplomacia)

=== VENEZUELA ELEIÇÕES ===

CARACAS:

Ex-rival de Chávez enfrentará Maduro após bloqueio de candidatura da oposição

Um antigo rival de Hugo Chávez foi inscrito quase à meia-noite de segunda-feira (25), pouco antes do fim do prazo para o registro de candidaturas, para enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições na Venezuela, depois que a principal coalizão opositora denunciou que foi impedida de incluir seu candidato na disputa.

(Venezuela eleições política, 710 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

CARACAS:

Manuel Rosales, um experiente opositor para enfrentar Maduro nas eleições venezuelanas

Ele não foi a primeira opção, tampouco a segunda, mas por fim o experiente Manuel Rosales, o mais pragmático e negociador entre os candidatos da oposição vetados pelo governo, será o principal adversário do presidente Nicolás Maduro nas eleições de 28 de julho na Venezuela.

(Venezuela justiça eleições política, Perfil, 440 palavras, já transmitida)

=== GB EUA ASSANGE ===

LONDRES:

Justiça britânica adia decisão sobre extradição de Assange e pede novas garantias

A Justiça britânica adiou nesta terça-feira (26) a decisão de conceder a Julian Assange um último recurso contra a sua extradição para os Estados Unidos e pediu a Washington mais "garantias" sobre o tratamento que reservaria ao fundador do WikiLeaks.

(GB EUA mídia extradição espionagem Austrália, 840 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

LONDRES:

Julian Assange, pesadelo dos Estados Unidos e símbolo da liberdade de informação

Julian Assange, detido no Reino Unido há quase cinco anos, tornou-se um pesadelo para os Estados Unidos e ao mesmo tempo um símbolo da liberdade de informação para muitos.

(GB EUA mídia extradição espionagem Austrália tribunal apelação, Perfil, 680 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Caso Assange, uma saga judicial de 14 anos

As principais etapas da longa saga judicial protagonizada há 14 anos pelo fundador do WikiLeaks, o australiano Julian Assange, detido no Reino Unido.

(EUA justiça mídia diplomacia extradição imprensa GB espionagem Austrália, Cronologia. 1050 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

WASHINGTON:

Ponte desaba em Baltimore após ser atingida por navio

Os serviços de emergência procuram, nesta terça-feira (26), pelo menos sete pessoas após uma ponte ter desabado na cidade de Baltimore, na costa leste dos Estados Unidos, depois de ser atingida por um navio.

(EUA transporte mar acidente, 620 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

WASHINGTON:

O tempo, a arma de Trump contra a Justiça americana

A tática é simples, mas extremamente eficaz: ganhar tempo. Diante de recursos com argumentos por vezes surpreendentes, Donald Trump pretende evitar a maior parte de seus julgamentos criminais antes das eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro.

(EUA justiça eleições política)

QUITO:

A volta da violência política em um Equador dominado pelo narcotráfico

O assassinato a tiros de uma jovem prefeita no Equador reavivou o fantasma da violência política que deixou inúmeras vítimas, incluindo um candidato presidencial, em um país dominado pelo narcotráfico.

(Equador política crime narcotráfico)

-- ÁSIA

PEQUIM:

China rejeita acusações de ciberataques feitas por EUA, Reino Unido e Nova Zelândia

A China rejeitou nesta terça-feira (26) as acusações dos Estados Unidos, Reino Unido e Nova Zelândia de responsabilidade por ciberataques a suas instituições públicas contra as quais "protesta veementemente".

(China diplomacia GB EUA, 520 palavras, já transmitida)

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL

MADRI:

Acompanhamento do amistoso entre Brasil e Espanha

PEQUIM:

Ex-presidente da Associação Chinesa de Futebol condenado à prisão perpétua

Chen Xuyuan, ex-presidente da Associação Chinesa de Futebol, foi condenado à prisão perpétua por aceitar subornos que somam 11 milhões de dólares (54 milhões de reais), informou nesta terça-feira (26) a imprensa estatal, no âmbito de uma grande campanha contra a corrupção no esporte.

(Fbl corrupção China CHN pena, 560 palavras, já transmitida)

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com