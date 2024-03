Doze pessoas morreram afogadas no mar e seis morreram em um tumulto quando tentavam recuperar ajuda aérea lançada na Faixa de Gaza, anunciou o movimento islamista palestino Hamas nesta terça-feira (26).

As mortes ocorreram no norte do território palestino, onde é muito difícil que a ajuda chegue por via terrestre e vários países enviam abastecimentos por aviões.

O Hamas pediu para "cessar imediatamente" estas operações aéreas e a abertura "rapida" do acesso terrestre ao enclave, sob cerco estrito de Israel.

