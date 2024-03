O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, se classificou para as oitavas de final do Masters 1000 de Miami ao bater o francês Gael Monfils, em um dia marcado pela eliminação da líder do ranking da WTA, a polonesa Iga Swiatek.

Alcaraz fechou o jogo contra Monfils por 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-4, e terá como próximo adversário o italiano Lorenzo Musetti, que eliminou o americano Ben Shelton por 6-4 e 7-6 (7/5).

Monfils, de 37 anos, estava suportando bem o jogo do número 2 do mundo, até que lesionou o tornozelo no quinto game.

O francês resistiu na quadra e partiu para o tudo ou nada, obrigando Alcaraz a se defender e resistindo às longas trocas de bola, nas quais o espanhol levou a melhor na maioria para fechar o jogo.

"Ele é um grande atleta", disse Alcaraz sobre Monfils. "Ele lê todas as bolas, então eu precisava ser paciente, mas ao mesmo tempo, com a minha direita, meu melhor golpe, tentar movimentá-lo na quadra, cansá-lo um pouco e me dar oportunidade de dominar o ponto, chegar à rede e dar o meu melhor golpe".

- Swiatek e Gauff eliminadas -

No WTA 1000, o dia foi marcado pela eliminação da número 1 do mundo, Iga Swiatek, e da jovem americana Coco Gauff.

Swiatek perdeu por 6-4 e 6-2 para a russa Ekaterina Alexandrova, enquanto Gauff, número 3 do mundo, caiu para a francesa Caroline Garcia por 6-3, 1-6 e 6-2.

Alexandrova estava inspirada desde o início da partida para vencer a polonesa e deixar o torneio sem nenhuma das três primeiras cabeças de chave, com a bielorrussa Aryna Sabalenka e Gauff também eliminadas.

Swiatek teve o serviço quebrado logo no primeiro game e não teve o controlo do jogo em nenhum momento.

Por sua vez, Garcia também começou muito bem contra Gauff, fechando a primeira parcial em 40 minutos. No entanto, a americana reagiu e praticamente não deixou a francesa respirar no segundo set, empatando o duelo.

No set decisivo, Garcia voltou a se impor, conseguiu duas quebras de serviço e fechou o jogo para enfrentar na próxima fase outra americana, Danielle Collins.

