As forças de segurança e os serviços de inteligência franceses "estarão prontos" para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos de Paris, disse nesta segunda-feira (25) o ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, um dia depois de decretar o nível máximo de alerta.

No domingo, o governo francês elevou o nível de alerta após o atentado em Moscou reivindicado por um braço do grupo jihadista Estado Islâmico (EI), que deixou 137 mortos em uma sala de concertos. A Rússia acusa a Ucrânia de estar ligada ao ataque.

Segundo o presidente da França, Emmanuel Macron, o Estado Islâmico do Khorasan "conduziu várias tentativas de atentado nos últimos meses" no país, que já foi alvo de atentados no passado.

Em novembro de 2015, três comandos jihadistas mataram 130 pessoas em uma série de ataques em bares e na casa de shows Bataclan, em Paris, e perto do Stade de France, ao norte da capital.

A França "está particularmente ameaçada", principalmente durante estes eventos extraordinários que serão os Jogos Olímpicos", afirmou Darmanin durante uma visita a Roubaix, no norte do país.

"A polícia francesa, os agentes, os delegados, os serviços de inteligência estarão prontos" para os Jogos, acrescentou o ministro.

O alarme máximo na França envolve o destacamento de "meios excepcionais" em todo o território e a entrada em estado de alerta de 4 mil militares adicionais, disse o primeiro-ministro Gabriel Attal, em Paris.

Segundo o Ministério do Interior, no dia 10 de janeiro as autoridades detiveram uma pessoa que planejava atacar "alvos judeus" e "uma boate LGBT".

O segundo atentado frustrado, em 5 de março, tinha como alvo edifícios religiosos cristãos e era arquitetado por um homem de 62 anos, segundo a mesma fonte.

Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris estão previstos para acontecerem entre 26 de julho e 8 de setembro e são esperados pelo menos 10 milhões de espectadores.

