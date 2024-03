Até 25 de março de 2024, 758 pessoas morreram de dengue no Brasil. No entanto, em 21 de março, o deputado estadual do Pernambuco Coronel Alberto Feitosa (PL) afirmou, em um discurso na Câmara legislativa do estado, que a doença mata 25 mil brasileiros por dia em pleno século XXI. Desde então, a alegação foi compartilhada dezenas de vezes nas redes sociais. O número citado, porém, representa mais de duas vezes o total de óbitos registrados pela doença em toda a série histórica, iniciada em 2000.

“Você conhece o _Presidengue?_ Pois é, ele também pode ser chamado de _Genocidenguista,_ já que há uma verdadeira pandemia de dengue com 25 MIL MORTES POR DIA no Brasil”, diz uma das publicações compartilhadas noFacebook. A alegação circula também noKwai.

Os conteúdos compartilham uma fala do deputado estadual Coronel Alberto Feitosa noplenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em 21 de março, na qual o parlamentar criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por sua atuação em meio à epidemia de dengue no país:

“Eu aqui quero dizer que, por tudo isso, por essas narrativas mentirosas, pelo abandono, pela falta de política pública, eu quero dizer que a cara da dengue no Brasil tem um rosto. Eu vou mostrar aos pernambucanos e ao Brasil o ‘presidengue’.(...)Essa é a cara do presidente Lula, que está abandonando os prefeitos, os governadores, no combate a uma doença que é uma vergonha que em pleno século XXI mate mais de 25 mil brasileiros por dia e vai chegar a dois milhões de contaminados no Brasil”.

De fato, no mesmo dia 21 de março, o Brasilultrapassou a marca dos dois milhõesde contaminados pela dengue, como citado pelo deputado.

Dados do Ministério da Saúde, porém, mostram que o número citado de mortes diárias pela doença é irreal.

Até o dia 25 de março, o painel de monitoramento disponibilizado pelo Ministério da Saúde indica um total de 758 mortos pela doença em 2024. Outros 1.252 óbitos seguem em investigação e, ainda que todos tivessem sido causados pela dengue, o total de mortes seria de 2.010 — um número mais de 12 vezes menor do que o citado por Feitosa para as mortes diárias.

Dados do ministériotambém mostram que, até o momento, 2023 foi o ano com mais mortes pela doença desde o início dasérie histórica, em 2000. No total, 1.094 pessoas morreram no Brasil pela dengue em 2023.

O recorde anterior havia sido em 2022, com 1.053 óbitos — que, por sua vez, superou o pico registrado em 2015, com 986 mortes.

Somados, todos os números de óbitos confirmados por dengue desde o início da série histórica totalizam 10.302 mortes. O dado não é nem metade do número de mortes diárias citado pelo parlamentar.

A informação citada pelo deputado também foidesmentidapelo Ministério da Saúde.

O AFP Checamos entrou em contato com o gabinete do deputado estadual Coronel Alberto Feitosa a respeito da declaração, mas não recebeu retorno até a publicação desta verificação.

