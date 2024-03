Os Estados Unidos estão "muito decepcionados" com o cancelamento de uma visita de uma delegação israelense programada para discutir a planejada ofensiva contra Rafah, no sul da Faixa de Gaza, disse a Casa Branca nesta segunda-feira (25).

"Estamos muito decepcionados por eles não virem a Washington para que possamos ter uma conversa aprofundada sobre alternativas viáveis à intervenção no terreno em Rafah", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, aos jornalistas.

Israel cancelou a visita depois que os Estados Unidos se abstiveram de uma votação no Conselho de Segurança da ONU que pedia um cessar-fogo em Gaza, uma medida que o gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que afeta a luta contra o Hamas.

Mas Kirby insistiu que a votação "não representa uma mudança" na política e afirmou que os Estados Unidos se abstiveram porque o texto não condena o Hamas.

"Temos sido consistentes no nosso apoio a um cessar-fogo como parte de um acordo de reféns", disse ele, referindo-se aos esforços para libertar as cerca de 130 pessoas que se acredita ainda estarem detidas em Gaza depois de terem sido sequestradas em um ataque do Hamas em outubro.

A guerra eclodiu em 7 de outubro, após este ataque em Israel, que causou cerca de 1.160 mortos, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

A resposta israelense deixou pelo menos 32.333 mortos em Gaza, segundo o Ministério da Saúde do Hamas, que governa este território palestiniano desde 2007.

Os Estados Unidos apoiaram Israel com apoio militar e diplomático, mas não escondem a sua frustração com Netanyahu à medida que aumenta o número de vítimas civis na Faixa de Gaza.

