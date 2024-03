O candidato nomeado pelo governo do Senegal às eleições presidenciais no país, Amadou Ba, reconheceu nesta segunda-feira (25) a vitória do opositor antissistema Bassirou Diomaye Fay no primeiro turno nas presidenciais desta nação africana imersa em uma crise política.

"Vendo as tendências dos resultados da eleição presidencial e à espera da proclamação oficial, parabenizo o presidente Bassirou Diomaye Diakhar Faye por sua vitória no primeiro turno", disse Ba em comunicado.

Segundo o porta-voz do governo, Abdou Karim Fofana, Ba ligou para seu opositor para felicitá-lo.

Faye, de 44 anos, era esperado como vencedor, de acordo com resultados provisórios publicados na imprensa e nas rede sociais.

"No momento em que estamos, a sorte está lançada" a favor de Faye, disse à AFP Ababacar Fall, líder da Gradec, uma ONG pela democracia e bom governo.

"O candidato no poder não pode compensar a diferença, dadas as tendências", afirmou ele com base nas projeções de sua organização baseadas em 70% dos votos.

A comissão eleitoral nacional tem até a próxima sexta-feira para publicar os resultados provisórios, antes da validação do Conselho Constitucional.

A eleição estava marcada para 25 de fevereiro, mas precisou ser adiada de última hora após uma onda de violência que deixou quatro mortos.

bur-lal/sba/cpy/es/mb/yr/aa