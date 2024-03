Dois adolescentes russos, que ajudaram dezenas de pessoas a fugir de um atentado que deixou ao menos 137 mortos em Moscou, foram homenageados nesta segunda-feira (25) em sua escola.

Islam Khalilov e Artiom Donskov, de 15 anos e alunos do mesmo colégio de ensino médio, foram premiados com um laptop, informou a imprensa russa.

Ambos trabalhavam no guarda-volumes do Crocus City Hall quando ocorreu o ataque e souberam manter a calma e conduzir as pessoas que assistiam ao show à saída.

Imagens na internet mostram Islam Khalilov correndo na direção oposta à longa fila de dezenas de pessoas correndo aterrorizadas. "Todos por aqui!", repetia em voz alta.

"Na verdade, estava com muito medo", explicou à rádio russa BFM, acrescentando que certificou-se que ninguém tivesse ficado para trás até ele mesmo deixar o local.

"Nos mostraram e indicaram para onde conduzir as pessoas em caso de incidente. Sabia para onde levá-las para que ficassem seguras", disse.

Seu colega de classe, Artiom Donskov, guiou outro grupo que buscava uma saída dentro do edifício, já em chamas.

Khalilov também receberá em 29 de março uma condecoração da Direção Espiritual Muçulmana da Rússia, uma renomada organização religiosa, informou a agência de notícias TASS.

O grupo jihadista Estado Islâmico (EI) reivindicou o atentado, mas o Kremlin se negou na segunda-feira a comentar estas informações enquanto a investigação estiver em curso.

Outro herói foi um espectador que assistia ao show com sua esposa e conseguiu desarmar um dos agressores, diante de várias testemunhas.

Este homem, que pediu anonimato, afirmou à imprensa russa que conseguiu se lançar contra o agressor enquanto recarregava sua arma e acertá-lo na cabela, com outro homem que o ajudou.

