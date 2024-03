A Suécia não abandonou seu projeto ambiental para a Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, após “pressão de agricultores”. Para embasar a alegação, as publicações, que somam mais de 5 mil interações nas redes sociais desde 12 de março de 2024, compartilham um vídeo de tratores e caminhões bloqueando uma autoestrada, como se mostrasse um protesto no país. Mas a sequência foi registrada em Neustadt, na Alemanha. Além disso, não foi identificada nenhuma mudança recente na política ambiental sueca.

“A Suécia abandona o seu projeto ambiental para 2030 sob pressão dos agricultores!!!”, diz uma das publicações que circulam noXe noFacebook.

As mensagens são acompanhadas por uma gravação que mostra uma fila de tratores e caminhões bloqueando uma autoestrada. Nos comentários da publicação, usuárioscriticama Agenda 2030, afirmando, por exemplo, que se for implementada,“as sociedades implodirão”.

AAgenda 2030para o Desenvolvimento Sustentável foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas em 2015 e contém um plano global que estabelece metas para povos e nações atingirem o desenvolvimento sustentável em 2030.

As açõescontemplammedidas para erradicar a pobreza, combater a desigualdade social e conter as mudanças climáticas. Assim como oBrasil,a Suéciaé um dos 193 Estados-membros que aderiu à proposta global.

O conteúdo circula em meio a uma onda de protestos de agricultores e pecuaristas na Europa em 2024, como informa a mídia internacional (1,2,3). De acordo com as informações, as manifestações ocorrem devido a mudanças na política agrícola em países europeus. Os protestos também têm sido reportados no Brasil (1,2).

Mas o vídeo da manifestação que acompanha as publicações não foi registrado na Suécia, como afirmam os usuários.

Protesto de agricultores na Alemanha

Uma busca reversa no Google por fragmentos do vídeo levou auma matériapublicada por um portal da Macedônia do Norte em 9 de janeiro de 2024, com registros semelhantes.

No texto, afirma-se que o caso ocorreu na Alemanha, e não na Suécia. Além disso, o site mencionauma publicaçãono X que compartilhou o mesmo vídeo viralizado, mas com a marca d’água do perfil “RadioGenoa”.

A mesma pesquisa também mostrouuma sequênciano YouTube indicando que o caso teria sido registrado próximo aNeustadt, um município alemão, em 8 de janeiro de 2024.

Uma busca por palavras-chave em inglês com os termos“protest”e“Neustadt”, filtrando pela data mencionada, levou auma postagemno X compartilhando imagens do mesmo protesto no município em questão. Nela, o usuário afirma que o local do registro foi a rodovia A3.

Com base nessas informações, oComprova, projeto de verificação colaborativa do qual o AFP Checamos faz parte, realizou uma consulta no Google Maps e chegou àmesma autoestradada gravação, em Neustadt.

Em outro momento, quando a sequência permite ver a rodovia de um ângulo diferente, também foi possível identificar elementos em comum com imagens do Google Maps, como o muro e a divisória das pistas, conforme destacado abaixo

Ao AFP Checamos, oConselho Sueco de Agricultura, autoridade responsável pela política agrícola no país, confirmou que a gravação não foi registrada na Suécia.

Suécia tem reafirmado práticas da Agenda 2030

As publicações que compartilham a gravação afirmam que, após a suposta pressão dos agricultores, a Suécia teria“abandonado”seu projeto ambiental para 2030. No entanto, pronunciamentos e documentos oficiais do governo não indicam uma mudança na política ambiental do país com relação à Agenda 2030.

Uma busca no site oficial do governo sueco permitiu consultar a lei que regulamenta as políticas ambientais no paísdesde 2018. O texto determina que as ações do governo devem“contribuir para proteger os ecossistemas e as gerações atuais e futuras contra os efeitos prejudiciais da mudança climática”. Segundo o site do Parlamento sueco, não hánenhuma mudançano dispositivo desde a sua aprovação.

Uma pesquisa pelo termo“Agenda 2030”no mesmo portal levou a publicações sobre o tema. Em uma delas, está odiscurso oficialdo ministro das Relações Exteriores da Suécia,Tobias Billström, na 78ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, em 23 de setembro de 2023, em Nova York.

Em seu pronunciamento, o ministro falou sobre a importância de recuperar o ímpeto para alcançar a Agenda 2030 e afirmou que a Suécia é um parceiro empenhado em contribuir no sistema de desenvolvimento das Nações Unidas.

Entre as práticas do país no combate às mudanças climáticas está a assistência financeira ao projeto. Ainda de acordo comBillström, a Suécia é um dos poucos países a cumprir a meta da ONU de repassar 0,7% do rendimento anual bruto para a agenda de desenvolvimento global.

O ministro também demonstrou preocupação com as mudanças climáticas,reafirmouque o país continuará a fazer a sua parte e pediu que as outras nações aumentem suas contribuições à causa.

Em 2024 a Suécia assumiu a presidência doConselho de Ministros Nórdicos, uma instituição de cooperação entre os governos dos países nórdicos, com o intuito de criar a região mais integrada e sustentável do mundo.

Em umcomunicado oficial, publicado em 1º de janeiro de 2024, o governo sueco afirmou, ao assumir o comando do programa, que o plano de ação do país seguirá a proposta daVisão 2030, que contempla iniciativas para alcançar a Agenda 2030.

No mesmo portal do governo sueco, constaum documentocom as estratégias de cooperação global do país no desenvolvimento econômico sustentável no período de 2022 a 2026. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o projeto também segue os princípios da Agenda 2030.

Procurado pelo AFP Checamos, o Ministério do Clima e Meio Ambiente da Suécia afirmou em 25 de março de 2024 que o governo“está totalmente empenhado em alcançar a Agenda 2030”e que não mudou sua posição desde a adoção do programa, em 2015.

