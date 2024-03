O príncipe e a princesa de Gales disseram estar "extremamente comovidos" com as mensagens de apoio que receberam após a notícia do câncer de Catherine na sexta-feira (22), disse um porta-voz do Palácio de Kensington em comunicado, que destacou a necessidade de privacidade.

Após semanas de rumores sobre sua saúde, a popular princesa Catherine, de 42 anos, explicou em um vídeo que está enfrentando um câncer, cuja natureza não especificou.

O rei Charles III, de 75 anos, também foi diagnosticado com câncer seis semanas antes.

Os mensagens de apoio à Kate não paravam de chegar desde sexta-feira por parte de líderes políticos, incluindo o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, de celebridades e de civis.

O vídeo divulgado na conta do Instagram do casal real acumulou 275.000 comentários e quase 5 milhões de curtidas entre sexta-feira à noite e este domingo (24).

Catherine e seu esposo, William, herdeiro do trono britânico, "estão muito comovidos pelas mensagens de condolências de pessoas do Reino Unido, da Commonwealth e de todo o mundo", disse o Palácio de Kensington na noite de sábado (23).

"Eles estão muito comovidos com o calor e o apoio do público", acrescenta o texto.

Catherine e William "estão gratos pela compreensão [do público] ao seu pedido de privacidade neste momento", concluiu o porta-voz.

- "Aviso cortês" -

Para a BBC, "essa mensagem é ao mesmo tempo um agradecimento e um aviso cortês, no qual o casal explica (...) que desejam ser deixados em paz".

O estado de saúde de Catherine e o silêncio após a operação abdominal à qual foi submetida em meados de janeiro deram origem a todo tipo de rumores, especialmente nas redes sociais.

As especulações intensificaram quando William cancelou, de última hora, em 27 de fevereiro, a participação em uma cerimônia em memória de seu padrinho, o rei Constantino da Grécia, por "motivos pessoais".

As especulações sobre a saúde da princesa foram "as piores que já vi", declarou na BBC o ex-porta-voz do príncipe e princesa de Gales, Paddy Harverson.

Kate, normalmente muito ativa e cujas saídas sempre recebem grande cobertura midiática, suspendeu suas atividades públicas por tempo indeterminado.

O casal e seus três filhos não estarão presentes na tradicional missa de Páscoa com a família real.

Segundo a agência britânica PA, o príncipe de Gales retomará suas funções públicas após as férias da Semana Santa e o retorno de seus filhos à escola.

Catherine voltou a ser destaque na imprensa britânica neste domingo, sendo chamada pelo Mail on Sunday de "princesa da coragem".

O Sunday Times afirmou que a princesa escreveu "cada palavra" da mensagem divulgada na sexta-feira, e que considerou que anunciar ela mesma o câncer em um vídeo era "mais humano", segundo uma de suas amigas, citada pelo jornal.

