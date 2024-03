PRINCIPAIS NOTÍCIAS

BRASIL JUSTIÇA MARIELLE: PF lança operação para prender mandantes do assassinato de Marielle Franco

RÚSSIA ATAQUE: Luto nacional na Rússia após massacre que deixou 137 mortos

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Combates se intensificam em Gaza e Guterres pede o fim do 'pesadelo' da guerra

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Ucrânia diz ter atacado dois navios russos na Crimeia após onda de bombardeios

=== BRASIL JUSTIÇA MARIELLE ===

RIO DE JANEIRO:

PF lança operação para prender mandantes do assassinato de Marielle Franco

A Polícia Federal (PF) realiza neste domingo (24) uma operação para prender os supostos "autores intelectuais" do assassinato da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco em 2018, crime que chocou o Brasil e o mundo.

(homicídio, 520 palavras, já transmitida)

=== RÚSSIA ATAQUE ===

MOSCOU:

Luto nacional na Rússia após massacre que deixou 137 mortos

A Rússia vive, neste domingo (24), um dia de luto nacional após o massacre em uma casa de shows nos arredores de Moscou, que deixou 137 mortos, no ataque mais mortal na Europa reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI).

(conflito Rússia cultura diplomacia atentado música polícia, 753 palavras, já transmitida)

MOSCOU:

Russos divididos sobre acusações contra a Ucrânia pelo ataque em Moscou

Os russos, devastados pelo ataque sangrento de sexta-feira a uma casa de shows em Moscou, dizem que estão unidos na sua dor, mas as opiniões estão divididas quanto à versão do Kremlin, que parece culpar a Ucrânia.

(Rússia Ucrânia conflito atentado, 587 palavras, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

Combates se intensificam em Gaza e Guterres pede o fim do 'pesadelo' da guerra

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu neste domingo (24) a Israel que elimine os "obstáculos" à entrada de ajuda humanitária em Gaza e um cessar-fogo imediato para acabar com o "pesadelo" depois de mais de cinco meses e meio de guerra.

(conflito Palestinos diplomacia Israel, 724 palavras, já transmitida)

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Ucrânia diz ter atacado dois navios russos na Crimeia após onda de bombardeios

A Ucrânia afirmou neste domingo (24) ter atacado dois navios militares russos na península anexada da Crimeia, após outra onda de bombardeios massivos contra Kiev e a região de Lviv, que não deixou vítimas.

(conflito Rússia Polônia Otan Ucrânia, 566 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Sobe para 23 o número de mortos por chuvas no sudeste

As fortes chuvas que atingiram o sudeste do país deixaram pelo menos 23 mortos desde sexta-feira (22) nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde as autoridades descreveram uma situação "caótica" devido às enchentes.

(Brasil clima meteorologia, 423 palavras, já transmitida)

QUITO:

Prefeita é assassinada a tiros no Equador

A prefeita do balneário de San Vicente no Equador, Brigitte García, foi assassinada a tiros, informou a polícia neste domingo (24), em meio ao estado de exceção declarado no país para acabar com a violência ligada ao tráfico de drogas.

(Equador morte crime narcotráfico, 400 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BELGRADO:

Clã Trump cobiça prédio militar bombardeado pela Otan em Belgrado

A antiga sede do Estado-Maior da Iugoslávia, localizada no coração de Belgrado, e bombardeada há 25 anos pela Otan, pode se tornar um hotel de luxo financiado pela família Trump - uma ideia que não agradou os habitantes da cidade.

(história conflito Otan Sérvia imobiliário, 512 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Kate 'extremamente comovida' com as mensagens de apoio após anúncio de câncer

O príncipe e a princesa de Gales disseram estar "extremamente comovidos" com as mensagens de apoio que receberam após a notícia do câncer de Catherine na sexta-feira (22), disse um porta-voz do Palácio de Kensington em comunicado, que destacou a necessidade de privacidade.

(realeza saúde GB, 466 palavras, já transmitida)

-- ÁFRICA

DACAR:

Senegal elege novo presidente após anos de crise

O Senegal elege neste domingo (24) o seu quinto presidente em eleições cujo resultado é imprevisível e que decidirão entre a continuidade e uma mudança, talvez radical, após três anos de turbulência e crise política.

(eleições Senegal política, 500 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

WASHINGTON:

Nasa promove pesquisa espacial para combate ao câncer

Experimentos no ambiente de gravidade zero do espaço, onde as células envelhecem mais rápido, levaram a um "progresso impressionante" na luta contra o câncer, afirmam funcionários da Nasa, que estão empenhados no combate da doença.

(EUA morte espaço saúde ciência medicamentos, 675 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

