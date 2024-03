A Seleção Brasileira disputa neste sábado (23) um amistoso contra a Inglaterra, em Wembley (16h de Brasília), a catedral do futebol mundial, que servirá de batismo para seu novo técnico, Dorival Júnior, em meio à crise de resultados da equipe.

Com outra partida amistosa marcada para a próxima terça-feira (26), contra a Espanha em Madri, o Brasil não chega em seu melhor momento para estes dois clássicos.

Após perder em casa a final da última Copa América, contra a Argentina, e ser eliminado pela Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a Seleção tenta se reerguer.

O Brasil, cujo novo técnico Dorival Júnior assumiu o cargo em janeiro, o terceiro em pouco mais de um ano após Tite e Fernando Diniz, chega a esta mini-turnê europeia sem vencer nos últimos quatro jogos.

- Novidades e desfalques -

A primeira lista dos 26 convocados pelo novo técnico, em seu primeiro e grande teste antes da Copa América em junho, nos Estados Unidos, teve algumas novidades.

Os jovens Savinho, do Girona, e o zagueiro Lucas Beraldo, do Paris Saint-Germain, foram convocados pela primeira vez, enquanto Lucas Paquetá retorna após afastamento desde junho de 2023, por seu suposto envolvimento em apostas esportivas.

O treinador também terá que lidar com ausências significativas: o zagueiro Gabriel Magalhães, os goleiros Ederson e Alisson, os líderes Marquinhos e Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli.

Também não poderá contar com Neymar devido a uma lesão.

Sem a defesa titular, ele precisará escalar uma zaga inédita contra dois rivais fortes.

Após anunciar a lista de convocados, o técnico de 61 anos pediu paciência.

"Quero colocar que nenhuma reformulação pode ser feita de uma maneira radical. Ela necessita de uma mudança contínua e pautada em cima do reconhecimento", afirmou.

"Tentamos fazer uma seleção que volte a nos representar de uma maneira muito séria, concentrada, focada e com conhecimento do que representa vestir uma camisa como a nossa", acrescentou.

Dorival Júnior chegará à Copa América com quatro jogos disputados. Além dos amistosos contra Inglaterra e Espanha, a equipe terá mais duas partidas em junho, contra México e Estados Unidos.

- Testes para a Eurocopa -

Nesta difícil prova em Wembley, chamada de catedral do futebol por Pelé, que nunca jogou neste estádio londrino, o técnico inglês, Gareth Southgate, tentará fazer seus testes visando a Eurocopa em junho, na Alemanha.

O técnico inglês, que tem mais um amistoso previsto na próxima terça-feira contra a Bélgica, também em Wembley, convocou pela primeira vez o zagueiro Jarrad Brathwaite, do Everton, o atacante Anthony Gordon, do Newcastle, e o meio-campista Kobbie Mainoo, do Manchester United.

Southgate, que perdeu de última hora o atacante do Arsenal Bukayo Saka devido a lesão, também convocou o zagueiro do Liverpool, Joe Gomez, pela primeira vez desde novembro de 2020.

Esta será a 27ª partida entre Brasil e Inglaterra, um clássico do futebol mundial que tem saldo positivo para a Seleção Brasileira, com 11 vitórias, quatro derrotas e 11 empates.

