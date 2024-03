Sem o astro Cristiano Ronaldo, Portugal venceu a Suécia por 5 a 2 nesta quinta-feira (21), na cidade de Guimarães, em amistoso preparatório para a disputa da Eurocopa.

Os portugueses abriram o placar com o atacante Rafael Leão (24'), que acertou belo chute no ângulo. Na sequência, ampliaram com Matheus Nunes (33') e Bruno Fernandes (45').

No segundo tempo, foi a vez de Bruma (57') e de Gonçalo Ramos (61') balançarem as redes da Suécia, que descontou com Viktor Gyokeres (58') e Gustaf Nilsson (90').

Já classificada para a Euro, após uma campanha com dez vitórias em dez jogos nas Eliminatórias, a seleção portuguesa está terminando sua preparação para o torneio continental (14 junho - 14 julho).

Com a ausência de Cristiano Ronaldo, que vai se juntar ao elenco para enfrentar a Eslovênia na próxima terça-feira, o técnico Roberto Martínez pode se dar por satisfeito com as opções que testou no ataque, em Liubliana.

A Suécia, que não conseguiu vaga na Euro, se mostrou muito ofensiva nos primeiros minutos, mas não foi páreo para eficiência portuguesa.

