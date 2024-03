Robert Lewandowski ainda pode participar da Eurocopa: o artilheiro do Barcelona não marcou, mas a seleção da Polônia goleou a Estônia por 5 a 1 nesta quinta-feira (21), em Varsóvia, e se classificou para a final da Via A da repescagem para o torneio europeu, em que terá como adversário o País de Gales, que bateu a Finlândia por 4 a 1.

A seleção polonesa teve um jogo mais tranquilo do que o esperado contra os estonianos, ajudada especialmente porque os visitantes ficaram com um jogador a menos aos 27 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Maksim Paskotsi recebeu cartão vermelho.

No momento da expulsão, a Polônia já vencia por 1 a 0, com gol do meia Przemyslaw Frankowski (22'), que se antecipou à defesa e bateu cruzado, sem chances para o goleiro.

Em superioridade numérica, o time polonês construiu a goleada no segundo tempo marcando com Piotr Zelinski (50'), Jakub Piotrowski (70') e Sebastian Szymanski (76'), além do gol contra de Karol Mets (73').

Com tudo já decidido, a Estônia fez seu gol de honra com Martin Vetkal (78').

Aos 35 anos, Lewandowski jogou os 90 minutos e foi muito ativo no ataque, apesar de ter passado em branco. Ele fez a assistência para o gol de Piotrowski e teve algumas oportunidades, como no chute que o goleiro Karl Hein salvou fazendo grande defesa (69').

- Islândia e Ucrânia se salvam -

Nos demais jogos desta quinta, a seleção de Israel foi eliminada pela Islândia, que goleou por 4 a 1, em um jogo que foi mais equilibrado do que diz o placar.

Quando os islandeses venciam por 2 a 1, Israel teve a chance de empatar em um pênalti (79'), mas Eran Zahavi, que havia marcado o primeiro gol da partida, mandou a cobrança para fora.

Pouco depois, a Islândia matou o jogo com mais dois gols de Albert Gudmundsson, que selou seu hat-trick no duelo.

Os israelenses jogaram como mandantes, mas a partida foi disputada em Budapeste, capital da Hungria, devido ao conflito atual em Gaza.

A Ucrânia, outro país imerso em uma guerra, será a adversária da Islândia na final da repescagem, depois de uma virada nos minutos finais para vencer a Bósnia fora de casa por 2 a 1, com gols de Roman Yaremchuk (85') e Artem Dovbyk (88').

A maior goleada do dia aconteceu em Atenas, onde a Grécia atropelou o Cazaquistão por 5 a 0 e agora vai enfrentar a Geórgia, que venceu Luxemburgo por 2 a 0.

