PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: EUA pedirá pela primeira vez na ONU um "cessar-fogo imediato" em Gaza

UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO: Rússia dispara mísseis contra Kiev após promessa de Putin de represálias por ataques na fronteira

=== ISRAEL PALESTINOS CONFLITO ===

FAIXA DE GAZA:

EUA revela projeto de resolução para pedir cessar-fogo imediato em Gaza

O governo dos Estados Unidos apresentou pela primeira vez um projeto de resolução ao Conselho de Segurança da ONU para pedir um "cessar-fogo imediato" em Gaza, afirmou o secretário de Estado, Antony Blinken, que nesta quinta-feira tentará, no Egito, negociar uma trégua entre Israel e Hamas.

(Gaza EUA conflito Hamas Palestinos diplomacia hospitais refugiados política Israel, 860 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

METULA:

Guerra com Hezbollah 'é a única solução', diz prefeito do norte de Israel

David Azoulay é o homem das más notícias. É ele quem tem de chamar os cidadãos deslocados do seu município para anunciar que um foguete do movimento libanês Hezbollah destruiu a sua casa na desabitada cidade israelense de Metula.

(Israel conflito Palestinos Líbano, 540 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

=== UCRÂNIA RÚSSIA CONFLITO ===

KIEV:

Rússia lança mísseis contra Kiev após promessa de Putin de vingança por ataques na fronteira

A Ucrânia anunciou que derrubou 31 mísseis russos lançados nesta quinta-feira (21) na direção de Kiev, no maior ataque contra a capital do país nas últimas semanas, depois que Moscou prometeu vingança contra os bombardeios ucranianos nas regiões fronteiriças da Rússia.

(Ucrânia conflito Rússia guerra, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO, INFOGRAFIA

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

BOGOTÁ:

Indígenas e socorristas salvam alpinistas presos no pico mais alto da Colômbia

Um voo incomum de parapente nas neves da montanha mais alta da Colômbia terminou sendo um pesadelo de cinco dias e seis noites para dois alpinistas. Assim começou a espetacular história de resgate que envolveu indígenas, socorristas e helicópteros.

(Colômbia acidente montanhismo, 710 palavras, já transmitida)

CARACAS:

Quem será o rival de Maduro? A oposição da Venezuela está encurralada

Uma ofensiva judicial contra a já inabilitada María Corina Machado complica ainda mais o cenário eleitoral para a oposição venezuelana. Quem substitui a principal rival do presidente Nicolás Maduro? Qualquer sucessor pode terminar vetado.

(Venezuela eleições política, 710 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Diante da pressão, a mobilização: Bolsonaro agita suas bases apesar de problemas judiciais

Ele percorre o país e é recebido por multidões como um "herói" em eventos políticos, embora esteja inelegível e seja suspeito de tramar um golpe de Estado. Mais do que nunca contra as cordas, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se dá por vencido.

(Brasil eleições política)

-- EUROPA

VARSÓVIA:

'À beira do abismo', Igreja Católica polonesa ignora sinais de alerta

A outrora poderosa Igreja Católica da Polônia vê missas e seminários cada vez mais vazios e a sua autoridade moral em declínio. Os analistas afirmam que a instituição está "à beira do abismo", mas a sua hierarquia parece ignorá-lo.

Polônia catolicismo igreja, 650 palavras, já transmitida)

AMSTERDÃ:

Eutanásia em casal, um último gesto de amor nos Países Baixos

Partiram ao mesmo tempo, de mãos dadas: Bert Keizer, médico neerlandês de 77 anos, praticou mais de 100 eutanásias, mas esta o comoveu de maneira especial, tratava-se de um casal de mulheres, às quais ajudou a morrer.

(PaísesBaixos eutanásia, 450 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

SEUL:

Kim Ju Ae, a filha adolescente do líder da Coreia do Norte que poderia sucedê-lo

Kim Ju Ae ainda é uma adolescente, mas supervisiona exercícios militares, um marechal se ajoelhou diante dela e a imprensa oficial usa títulos honorários para se referir àquela que um dia poderá se tornar a sucessora de seu pai, o líder norte-coreano Kim Jong Un.

(CoreiadoNorte política, 600 palavras, já transmitida)

=== ECONOMIA ===

BRUXELAS:

Cúpula em Bruxelas marca o retorno da energia nuclear à agenda global

Uma reunião de alto perfil em Bruxelas nesta quinta-feira (21) voltou a colocar na agenda global a energia nuclear, defendendo-a como peça fundamental para o abastecimento energético e a luta contra a mudança climática.

(UE clima diplomacia energia, 530 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

SAN FRANCISCO:

Neuralink mostra paciente jogando xadrez com implante cerebral

A Neuralink, startup de neurotecnologia que pertence ao empresário Elon Musk, divulgou na quarta-feira um vídeo que mostra seu primeiro paciente humano jogando xadrez em um computador com sua mente e falando sobre o implante cerebral que tornou a atividade possível.

(EUA tecnologia Musk ciência Neuralink internet, 400 palavras, já transmitida)

NOVA YORK:

Café francês em Nova York emprega pessoas com deficiência

No coração de Manhattan, o Café Joyeux, uma cadeia francesa de restaurantes "inclusivos" que contrata pessoas com autismo e síndrome de Down, é uma raridade em um mercado praticamente fechado (pessoas com deficiência mental e cognitiva.

(EUA França emprego restaurante PCD saúde discriminação lazer, 440 palavras, já transmitida)

KUTA:

Maré de lixo cobre praia turística de Bali

A paradisíaca ilha indonésia de Bali enfrenta uma maré de resíduos plásticos, um problema que ocorre todos os anos provocado pelas chuvas de monção e que causa espanto entre os turistas.

(Indonésia meio ambiente turismo, 420 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

--- FUTEBOL

Acompanhamento da preparação da seleção brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com