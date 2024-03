A Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira (20) que doará 40 milhões de dólares (200 milhões de reais) à Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA), que enfrenta cortes de financiamento internacional e apelos de Israel por sua dissolução.

Segundo o Centro de Ajuda e Assistência Humanitária Rei Salman (KSrelief), a doação apoiará “os esforços de ajuda humanitária na Faixa de Gaza” e permitirá fornecer “alimentos para mais de 250 mil pessoas e barracas de campanha para 20 mil famílias” afetadas pela guerra entre Israel e Hamas.

“É crucial responder às necessidades desesperadas da população de Gaza”, ameaçada de fome segundo a ONU, disse o chefe do KSrelief, Abdallah al Rabeeah.

Israel acusa a UNRWA de empregar "mais de 450 terroristas" em Gaza e afirma que 12 de seus funcionários estiveram diretamente envolvidos no ataque do Hamas em solo israelense em 7 de outubro, no qual morreram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, de acordo com a contagem da AFP baseada em dados oficiais israelenses.

A agência, que emprega cerca de 30 mil pessoas nos territórios palestinos ocupados, assim como na Jordânia, Síria e Líbano, se desvinculou desses 12 funcionários.

No entanto, no final de janeiro, vários países, incluindo os Estados Unidos, suspenderam seu financiamento por causa das acusações de Israel. Desde então, vários retomaram as doações.

A UNRWA é a espinha dorsal da ajuda humanitária em Gaza, onde cerca de 32 mil pessoas, a maioria civis, foram mortas pela ofensiva militar de Israel, segundo o Ministério da Saúde do território, governado pelo Hamas.

De acordo com o comunicado saudita, Philippe Lazzarini, diretor da agência, declarou que essa doação "reflete a solidariedade que o reino sempre mostrou para com os palestinos".

ht/ho/ami/js-hgs/mb/ic/aa