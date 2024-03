O governo americano anunciou nesta quarta-feira (20) normas mais rigorosas sobre emissões dos automóveis, com o objetivo de acelerar a transição para carros elétricos.

Em comparação com o projeto apresentado no ano passado, estas normas finais concedem, no entanto, mais tempo e flexibilidade para os fabricantes atingirem novas metas de emissões de CO2.

la/erl/mr/jc/aa