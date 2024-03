O goleiro belga Thibaut Courtois foi operado "com sucesso" para tratar de uma ruptura no menisco interno do joelho direito, informou o Real Madrid nesta quarta-feira (20).

Courtois vai iniciar seu processo de recuperação "nos próximos dias", segundo o clube espanhol, que não deu um prazo para o seu retorno.

De acordo com a imprensa local, ele não joga mais nesta temporada e está fora da Eurocopa.

O goleiro estava a ponto de voltar aos gramados depois de ter sofrido uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em agosto do ano passado, mas sofreu uma nova lesão durante um treino na terça-feira.

De fato, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, esperava seu retorno após o período de data Fifa, no final de março.

