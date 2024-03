A espanhola Paula Badosa disse nesta terça-feira (19) que o seu jogo da segunda fase do Miami Open contra a amiga Aryna Sabalenka, cujo namorado morreu na segunda-feira, será um jogo "incômodo".

Badosa derrotou Simona Halep na primeira rodada do torneio da Flórida nesta terça e terá que enfrentar a bielorrussa, que continua inscrita na competição apesar da morte do namorado, o ex-jogador de hóquei no gelo da NHL Konstantin Koltsov, no que a polícia classificou como "provável suicídio".

A espanhola, amiga muito próxima de Sabalenka, disse que conversou com a bielorrussa depois que a morte de Koltsov foi divulgada.

"Não quero falar sobre isso. Mas é claro (conversei com ela). Ela é uma das minhas melhores amigas. Ontem conversei muito com ela. Esta manhã a mesma coisa. Então eu sei pelo que ela está passando", disse Badosa em entrevista coletiva.

"Conheço toda a situação, o que está acontecendo. Para mim também é chocante passar por isso porque no final ela é minha melhor amiga e não quero que ela sofra. Badosa reconheceu que "jogar contra ela também é incômodo. Sim, mas não quero falar sobre isso (...) Ela é minha melhor amiga e eu prometi isso a ela".

Sabalenka, número dois do mundo, compareceu na tarde desta terça-feira na sede do torneio e treinou em uma das quadras abertas.

Segundo os organizadores, a intenção da tenista é disputar o torneio.

"Ela é uma mulher forte. Acho que ela vai tirar forças de algum lugar. Espero que seja uma batalha, uma boa partida e veremos", comentou Badosa.

A espanhola, que anteriormente ocupava o segundo lugar no ranking da WTA, está atualmente na 80ª posição, depois de enfrentar uma série de lesões em 2023.

