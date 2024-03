A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou nesta segunda-feira (18) a lista dos 27 jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para os próximos amistosos da 'Celeste', com destaque para a ausência do atacante Darwin Núñez, artilheiro das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Os uruguaios vão enfrentar a seleção do País Basco no próximo sábado, em Bilbao (Espanha), e a Costa do Marfim no dia 26 de março, em Lens (França).

Os dois jogos são preparatórios para a disputa da Copa América, de 20 de junho a 14 de julho, nos Estados Unidos, e para a continuidade das Eliminatórias para o Mundial de 2026, que retornam em setembro.

-- Lista de convocados:

Goleiros: Santiago Mele (Junior Barranquilla/COL), Franco Israel (Sporting/POR), Randall Rodríguez (Peñarol/URU).

Defensores: Nahitan Nández (Cagliari/ITA), Guillermo Varela (Flamengo/BRA), Ronald Araujo (Barcelona/ESP), Bruno Méndez (Corinthians/BRA), Nicolás Marichal (Dínamo de Moscou/RUS), Sebastián Cáceres (América/MEX), Mathías Olivera (Napoli/ITA), Matías Viña (Flamengo/BRA), Lucas Olaza (Krasnodar/RUS).

Meio-campistas: Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain/FRA), Rodrigo Zalazar (Braga/POR), Matías Vecino (Lazio/ITA), Nicolás Fonseca (River Plate/ARG), Nicolás De La Cruz (Flamengo/BRA), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo/BRA), Federico Valverde (Real Madrid/ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham/ING), Agustín Canobbio (Athletico-PR/BRA), Facundo Pellistri (Manchester United/ING), Ignacio Laquintana (Red Bull Bragantino/BRA), Facundo Torres (Orlando City/EUA).

Atacantes: Brian Rodríguez (América/MEX), Luciano Rodríguez (Liverpool/URU), Federico Viñas (León/MEX).

ad/gfe/cb/aam