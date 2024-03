O técnico croata Igor Tudor, que teve uma passagem de destaque no Olympique de Marselha, foi anunciado como novo técnico da Lazio, onde assume no lugar de Maurizio Sarri, que foi demitido na semana passada, informou o clube romano na noite desta segunda-feira (18).

O breve comunicado da Lazio especifica que o técnico croata "assumirá, a partir de hoje, a função de treinador da equipe principal", mas não indica a duração do seu contrato.

A chegada de Tudor ao comando da Lazio era amplamente aguardada pela mídia italiana, que indicou antes do fim de semana que havia sido alcançado um acordo com o presidente e proprietário do clube, Claudio Lotito.

Tudor, de 45 anos, estava livre desde que deixou o Marselha, em junho de 2023, após apenas uma temporada.

O ex-zagueiro da seleção croata volta a um campeonato que conhece bem, tendo passado boa parte da sua carreira de jogador na Juventus, entre 1998 e 2007, e como treinador na Udinese (2018 e 2019), Juve (2020-21) e Hellas Verona (2021-22).

Ele chega ao comando de um clube em crise após a surpreendente saída de Maurizio Sarri, que estava no cargo desde 2021 e que levou a Lazio na temporada passada ao 2º lugar da Serie A.

Após 29 rodadas, a Lazio ocupa apenas o 9º lugar na tabela, a 9 pontos do quarto colocado (a última posição que classifica para a próxima Liga dos Campeões). Nesta temporada, a Lazio foi eliminada nas oitavas de final da Champions pelo Bayern de Munique.

jr-ar/hpa/bm/aam/cb