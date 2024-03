O Nottingham Forest foi punido com a perda de quatro pontos na classificação do Campeonato Inglês por infringir as normas financeiras da competição, informou a Premier League nesta segunda-feira (18).

O clube reconheceu não ter seguido as regras de rentabilidade e viabilidade, ultrapassando em 34,5 milhões de libras esterlinas (R$ 220 milhões na cotação atual) o limite permitido de prejuízo, que no seu caso estava fixado em 61 milhões de libras (R$ 389 milhões).

Geralmente, os clubes são autorizados a ter um prejuízo máximo de 105 milhões de libras (R$ 669 milhões) em um período de avaliação de três anos, mas essa quantia cai em 22 milhões de libras (R$ 140 milhões) a cada temporada passada na segunda divisão. No caso do Forest, foram duas temporadas no período em questão.

Campeão inglês em 1978 e duas vezes campeão da Europa (1979 e 1980), o Nottingham Forest voltou à primeira divisão na temporada 2022/2023 e conseguiu se manter na elite desde então.

É o segundo clube da Premier League punido com perda de pontos por motivos financeiros nesta temporada, depois do Everton.

Os 'Toffees' perderam dez pontos em novembro, mas a punição foi reduzida para seis pontos em fevereiro, após a análise do recurso do clube, que pode perder mais pontos por uma segunda sanção por outro caso similar.

O Nottingham Forest, que no domingo tinha 25 pontos e era o 17º colocado, agora é o 18º com 21 pontos, entrando na zona de rebaixamento.

Ainda existe a possibilidade de o clube entrar com um recurso contra a punição.

