O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta segunda-feira (18), que é de “vital importância” que o Congresso dos Estados Unidos desbloqueie rapidamente os US$ 60 bilhões (R$ 301,58 bilhões) de ajuda a seu país, durante uma reunião com o senador republicano Lindsey Graham.

“Para nós, é de vital importância que o Congresso complete rapidamente todos os procedimentos necessários e tome uma decisão definitiva”, declarou Zelensky, segundo um comunicado da presidência ucraniana.

Os Estados Unidos já forneceram dezenas de bilhões de dólares em ajuda militar à Ucrânia e são, de longe, o maior doador de Kiev.

Mas o financiamento existente se esgotou, e os aliados do ex-presidente Donald Trump na Câmara dos Representantes estão barrando uma nova doação de US$ 60 bilhões.

"Estamos em um momento crítico para o futuro do conflito armado", reconheceu Graham, senador pela Carolina do Sul e fiel aliado de Trump.

“Os Estados Unidos querem ajudar, mas temos problemas em casa que precisamos começar a resolver. Temos uma fronteira que não funciona”, justificou.

A Ucrânia enfrenta atualmente uma escassez de munições e sofreu com o avanço das tropas russas em várias localidades do leste do país, invadido por Moscou em fevereiro de 2022.

Graham afirmou que apoia uma proposta de Trump de fornecer ajuda à Ucrânia em forma de empréstimo e juros zero.

“Será uma nova forma de fazer negócios. Creio que haverá mais apoio público”, continuou. O senador acredita que essa assistência poderia ser aprovada rapidamente pelos legisladores americanos.

