O governo da Argentina descartou, nesta segunda-feira (18), incluir a vacina contra a dengue no sistema nacional que a tornaria gratuita e obrigatória, e questionou sua eficácia, em um momento em que o país atinge um recorde de 79 mortos em oito meses pela doença.

“A imunidade é obtida com a passagem do tempo, portanto, vacinando agora, essa imunidade só vai ser obtida em quatro meses, quando o mosquito não for mais um inconveniente, além de que a eficácia não está comprovada”, disse o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa.

Ele afirmou que a decisão de incluí-la no calendário “não está na agenda”, embora possa mudar no futuro.

Entre julho do ano passado e março “foram registrados no Sistema Nacional de Vigilância de Saúde 79 casos de falecidos por dengue, 69 deles no ano de 2024”, informou no fim de semana o Ministério da Saúde. Especificou ainda que 22 deles ocorreram na última semana.

Até agora em 2024, foram relatados mais de 102 mil casos de dengue na Argentina, o que representa 86% dos 120 mil casos registrados, outro recorde.

O presidente argentino, Javier Milei, disse no domingo em uma entrevista que a crise da dengue é “parte do descaso do kirchnerismo”, referindo-se ao governo anterior, que acusou de “não ter feito uma boa campanha há um ano”.

A Qdenga ou TAK-003, vacina do laboratório japonês Takeda contra esse vírus transmitido pelo mosquito Aedes Aegypti, está disponível na Argentina por cerca de 70.000 pesos (412 reais) cada dose. O salário mínimo no país é de 202.800 pesos (1.196 reais).

Eduardo López, médico infectologista do Hospital de Crianças de Buenos Aires, rebateu Adorni. “Os estudos mostram que as vacinas são seguras e eficazes”, declarou ao canal C5N.

A virologista Andrea Gamarnik, especializada no vírus da dengue e pesquisadora do instituto Conicet, denunciou na rede social X que a Argentina está enfrentando "a pior epidemia de dengue da história", mas que não os “deixam trabalhar" porque, em sua opinião, o governo está desmantelando o sistema científico.

