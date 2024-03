O zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal, será mais um desfalque para a Seleção Brasileira nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, ao ter sido cortado pelo técnico Dorival Júnior nesta segunda-feira (18) devido a uma lesão.

"No dia de hoje, tivemos mais uma baixa. Infelizmente, Gabriel Magalhães está desconvocado. Para o seu lugar, nós estamos chamando Bremer, da Juventus de Turim", disse Dorival, que está em Londres, em uma mensagem divulgada pela CBF.

Gabriel, de 26 anos, era um dos nomes com mais experiência da defesa da Seleção, após o corte de Marquinhos, um dos capitães da equipe e titular absoluto.

Bremer, de 27 anos, fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de 2022 e caiu nas quartas de final diante da Croácia. Ele participou de dois dos cinco jogos do time brasileiro no Catar.

Gabriel Magalhães é o quinto jogador cortado da lista de 26 convocados anunciada por Dorival no dia 1º de março para os amistosos preparatórios para a Copa América contra Inglaterra, no próximo sábado, em Wembley, e Espanha, três dias depois, no Santiago Bernabéu.

O treinador também teve que substituir o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, o volante Casemiro e o atacante Gabriel Martinelli.

Para sua estreia no comando da Seleção, Dorival perdeu por lesão 15 jogadores de uma lista de 50 convocáveis, alguns descartados de antemão, como o goleiro Alisson e o atacante Neymar.

Sem Marquinhos e Gabriel Magalhães, o Brasil terá uma dupla de zaga inédita para enfrentar dois adversários de peso.

No momento, os convocados para a posição são Beraldo (PSG), Bremer (Juventus), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras).

raa/app/ma/cb