O presidente Vladimir Putin se declarou vencedor das eleições presidenciais na Rússia neste domingo (17/03) e afirmou que seu quinto mandato fará o país mais forte durante discurso em seu centro de campanha em Moscou.



Os resultados oficiais ainda são escassos, mas a pesquisa de boca de urna projetou uma vitória com enorme folga - o que não é nenhuma surpresa.

Desde o anúncio de sua candidatura, o Kremlin garantiu que Putin não tivesse nenhum adversário com chances de derrotá-lo, por isso era certo que ele garantiria um novo mandato por uma vitória esmagadora.

A votação ocorreu nos 11 fusos horários da Rússia e se encerrou às 20h do horário local (15h do horário de Brasília) no ponto mais ocidental do país, no enclave de Kaliningrado.

A votação também ocorreu na Crimeia, que a Rússia anexou ilegalmente em 2014, e nas partes ocupadas mais recentemente por Moscou em quatro regiões ucranianas: Zaporizhzhia, Kherson, Donetsk e Luhansk.

Há relatos de que as autoridades detiveram mais de 74 pessoas em 17 cidades da Rússia por ações de protesto relacionadas com as eleições presidenciais.

Esse número veio do grupo de direitos humanos OVD-Info, que anteriormente afirmou que mais de 50 pessoas tinham sido presas.

A BBC não conseguiu verificar essa informação e não está claro o que motivou as detenções e se elas estão ou não diretamente relacionadas com os protestos do contra Putin.

Campanha

Reuters Putin inicia seu quinto mandato como presidente russo, o mais longevo da história do país desde o ditador soviético Joseph Stalin

Foi numa grande cerimônia de entrega de prêmios militares, em dezembro de 2023, que Vladimir Putin, de 71 anos, disse ao público russo que se candidataria novamente à presidência.

"Agora é o momento de tomar decisões. Vou concorrer ao cargo de presidente da Federação Russa", declarou no evento promovido pelo Kremlin.

O líder da Rússia há 24 anos acabara de entregar honras aos soldados que participaram na “operação militar especial” da Rússia na Ucrânia. Ele conversava com um pequeno grupo quando o comandante de uma unidade pró-Rússia na região ocupada de Donetsk, na Ucrânia, se aproximou dele.

"Precisamos de você, a Rússia precisa de você!", declarou o tenente-coronel Artyom Zhoga, pedindo que Putin concorresse nas próximas eleições presidenciais. Todos expressaram seu apoio.

O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, descreveu mais tarde a decisão de concorrer como “absolutamente espontânea”. Mas o Kremlin raramente deixa a sua coreografia ao acaso.

Em vez disso, imediatamente a sua bem lubrificada máquina de comunicação social entrou em ação. Em todos os canais estatais, Putin foi promovido como um líder nacional que se manteve acima de quaisquer potenciais rivais.

“O apoio ao presidente transcende o apoio partidário”, relatou um correspondente no noticiário da TV estatal no fim daquela semana. “Vladimir Putin é o candidato do povo!”

Putin é presidente desde 1999, além de ter passado quatro anos como primeiro-ministro devido ao limite de dois mandatos imposto pela Constituição russa.

Desde então, ele mudou as regras para ter uma ficha limpa para concorrer novamente em 2024, “voltando a zero” seus mandatos anteriores. Isso significa que ele também poderá concorrer a outro mandato de seis anos em 2030, quando completará 78 anos.