O Milan se consolidou na segunda posição do Campeonato Italiano graças à vitória sobre o Hellas Verona (15º) por 3 a 1 e ao empate sem gols da Juventus (3ª) com o Genoa (12º) neste domingo (17), em jogos pela 29ª rodada.

Graças a esta combinação, os 'rossoneri', que ultrapassaram a Juve no fim de semana passado, aumentaram a vantagem de um para três pontos na tabela.

Já ciente do tropeço da Juventus, que entrou em campo mais cedo, o Milan conseguiu uma boa vitória fora de casa sobre o Verona.

O francês Theo Hernandez (44') e o americano Christian Pulisic (50') colocaram os milanistas em vantagem e o holandês Tijjani Noslin (64') diminuiu para os anfitriões, mas o nigeriano Samu Chukwueze (79') fez o gol que deu tranquilidade aos vice-líderes da Serie A.

Ainda assim, a luta pelo 'Scudeto' parece distante para o Milan, já que a líder Inter de Milão tem 13 pontos de vantagem e ainda joga neste domingo contra o Napoli (7º).

- Vaias em Turim -

Quem também está praticamente fora da disputa do título é a Juventus, que vem acumulando decepções nas últimas rodadas. A última delas foi o empate em casa com o Genoa, que o ocupa o meio da tabela e não tem grandes pretensões na reta final do campeonato.

Insatisfeitos com a equipe, os torcedores 'bianconeri' não pouparam a equipe das vaias durante o jogo em Turim.

Samuel Iling-Junior e Moise Kean tiveram as melhores chances da 'Velha Senhora' em duas finalizações no segundo tempo que pararam na trave.

A Juve inclusive poderia ter ficado atrás no placar se não fosse por uma grande defesa do goleiro Wojciech Szcz?sny em oportunidade de Mattia Bani na primeira etapa.

Frustrado, o atacante Dusan Vlahovic foi expulso nos acréscimos ao receber o segundo cartão amarelo por reclamação.

Agora, a Juventus precisa se cuidar com as equipes que estão atrás na tabela. O time de Turim tem cinco pontos de vantagem sobre o Bologna (4º), que venceu o Empoli na sexta-feira (17º), e 11 sobre a Roma (5ª), que ainda recebe o modesto Sassuolo (19º).

"Neste momento não conseguimos materializar nosso domingo. O ponto positivo é que o nosso adversário não teve nenhuma oportunidade", explicou o técnico 'bianconero', Massimiliano Allegri, em entrevista à plataforma DAZN.

"Precisamos continuar jogando como fizemos hoje. Não estou preocupado, vi uma equipe que tem personalidade e lutou durante os 90 minutos. Mesmo sem a vitória, na minha opinião demos um passo à frente", acrescentou Allegri.

Outro jogo que estava programado para este domingo, entre a Atalanta (6ª) e Fiorentina (8ª) foi adiado minutos antes do início, sem que a Serie A desse um motivo para explicar esta decisão.

Contactada pela AFP, a organizadora do campeonato confirmou as informações da imprensa italiana sobre a hospitalização do diretor geral da Fiorentina, Joe Barone, que tinha viajado a Bérgamo para acompanhar a partida.

-- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Empoli - Bologna 0 - 1

- Sábado:

Monza - Cagliari 1 - 0

Udinese - Torino 0 - 2

Salernitana - Lecce 0 - 1

Frosinone - Lazio 2 - 3

- Domingo:

Juventus - Genoa 0 - 0

Hellas Verona - Milan 1 - 3

(14h00) Roma - Sassuolo

(16h45) Inter - Napoli

- Adiado:

Atalanta - Fiorentina

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 75 28 24 3 1 70 13 57

2. Milan 62 29 19 5 5 55 33 22

3. Juventus 59 29 17 8 4 44 23 21

4. Bologna 54 29 15 9 5 42 25 17

5. Roma 48 28 14 6 8 54 35 19

6. Atalanta 47 28 14 5 9 51 32 19

7. Napoli 44 28 12 8 8 43 32 11

8. Fiorentina 43 28 12 7 9 41 32 9

9. Lazio 43 29 13 4 12 36 33 3

10. Monza 42 29 11 9 9 32 36 -4

11. Torino 41 29 10 11 8 28 26 2

12. Genoa 34 29 8 10 11 31 36 -5

13. Lecce 28 29 6 10 13 26 45 -19

14. Udinese 27 29 4 15 10 28 44 -16

15. Hellas Verona 26 29 6 8 15 26 39 -13

16. Cagliari 26 29 6 8 15 29 50 -21

17. Empoli 25 29 6 7 16 22 43 -21

18. Frosinone 24 29 6 6 17 37 60 -23

19. Sassuolo 23 28 6 5 17 33 55 -22

20. Salernitana 14 29 2 8 19 23 59 -36

bur-jr/dam-dr/iga/cb