A Real Sociedad obteve nesta sexta-feira (15) uma vitória em casa sobre o Cádiz, por 2 a 0, no jogo que abriu a 29ª rodada de LaLiga e consolidou o seu sexto lugar.

Essa posição é a última da zona de classificação para as competições europeias da próxima temporada e agora a Real abre provisoriamente uma margem de quatro pontos sobre o sétimo colocado, o Betis, que visita o Rayo Vallecano (16º) no domingo.

Mikel Merino (28') e o russo Arsen Zakharyan (68') marcaram os gols da equipe azul e branca na Reale Arena.

Esta vitória confirma a recuperação da Real Sociedad após a vitória sofrida na rodada anterior para o Granada fora de casa.

Nos quatro jogos anteriores, a equipe basca havia chegado ao fundo do poço emocionalmente, ao sofrer duas derrotas no campeonato espanhol e sendo eliminada pelo Mallorca nas semifinais da Copa do Rei e pelo Paris Saint-Germain nas oitavas da Liga dos Campeões.

Por sua vez, o Cádiz é 18º e permanece na zona de rebaixamento. A zona de segurança está a dois pontos, mas o Celta de Vigo (17º), que visita o Sevilla (14º) no domingo, pode aproveitar e se distanciar.

Na briga pelo título, o líder Real Madrid visita o Osasuna (10º) no sábado e o Girona (2º), que está sete pontos atrás, também joga como visitante no mesmo dia, contra o Getafe (12º).

No domingo, o duelo de maior destaque será entre Atlético de Madrid (4º) e Barcelona (3º), ambos classificados esta semana para as quartas de final da Liga dos Campeões.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Real Sociedad - Cádiz 2 - 0

- Sábado:

(10h00) Mallorca - Granada

(12h15) Osasuna - Real Madrid

(14h30) Getafe - Girona

(17h00) Athletic Bilbao - Alavés

- Domingo:

(10h00) Sevilla - Celta Vigo

Las Palmas - Almería

(12h15) Villarreal - Valencia

(14h30) Rayo Vallecano - Betis

(17h00) Atlético de Madrid - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 69 28 21 6 1 60 18 42

2. Girona 62 28 19 5 4 59 33 26

3. Barcelona 61 28 18 7 3 57 34 23

4. Atlético de Madrid 55 28 17 4 7 54 31 23

5. Athletic Bilbao 53 28 15 8 5 48 26 22

6. Real Sociedad 46 29 12 10 7 42 31 11

7. Betis 42 28 10 12 6 34 31 3

8. Valencia 40 27 11 7 9 32 31 1

9. Las Palmas 37 28 10 7 11 29 31 -2

10. Osasuna 36 28 10 6 12 31 39 -8

11. Villarreal 35 28 9 8 11 46 51 -5

12. Getafe 35 28 8 11 9 36 42 -6

13. Alavés 32 28 8 8 12 26 33 -7

14. Sevilla 28 28 6 10 12 35 42 -7

15. Mallorca 27 28 5 12 11 24 35 -11

16. Rayo Vallecano 26 28 5 11 12 23 38 -15

17. Celta Vigo 24 28 5 9 14 30 43 -13

18. Cádiz 22 29 3 13 13 20 40 -20

19. Granada 14 27 2 8 17 30 57 -27

20. Almería 10 28 0 10 18 27 57 -30

./bds/bur/dr/cl/aam