AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 16 DE MARÇO DE 2024 ATÉ SÁBADO, 23 DE MARÇO DE 2024

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 16 DE MARÇO DE 2024

Mundo

MUNDO - Mês sagrado muçulmano do Ramadã - (até 9 de Abril)

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Bolsonaro lidera ato para as eleições municipais de outubro - 11H00

CARACAS (Venezuela) - Retomada das negociações de paz entre a Colômbia e o ELN - (até 31 de Maio 2024)

BOGOTÁ (Colômbia) - Cessar-fogo entre dissidentes das Farc e governo da Colômbia é estendido - (até 15 de Julho)

EQUADOR - Equador declara estado de emergência após fuga de 'Fito' da prisão - (até 7 de Abril)

WASHINGTON (Estados Unidos) - Congresso dos EUA debate pacote de ajuda à Ucrânia - (até 17 de Março)

DOMINGO, 17 DE MARÇO DE 2024

Mundo

(+) MUNDO - Dia de São Patrício -

América

(+) WASHINGTON (Estados Unidos) - Joe Biden celebra St. Patrick’s Day na Casa Branca -

SEGUNDA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2024

América

ARGENTINA - Classe média argentina perde poder aquisitivo desde a posse do presidente Javier Milei - (até 31 de Dezembro)

CARACAS (Venezuela) - Jornada de atualização do registro eleitoral da Venezuela antes de eleições presidenciais - (até 16 de Abril)

SÃO PAULO (Brasil) - Resultados Embraer: 4º trimestre - 09H00

BUENOS AIRES (Argentina) - Anistia Internacional fala sobre os 100 dias de governo de Milei - 12H00

(+) BUENOS AIRES (Argentina) - Ato para lembrar 32 anos de atentado à embaixada de Israel - 15H30

TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2024

América

SPRINGFIELD (Estados Unidos) - Primárias presidenciais do Partido Democrata em Illinois -

SPRINGFIELD (Estados Unidos) - Primárias presidenciais do Partido Republicano em Illinois -

BUENOS AIRES (Argentina) - Mandato de Javier Milei completa 100 dias -

WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 20)

QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Felicidade -

América

WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30

(+) ASUNCIÓN (Paraguai) - Agricultores e indígenas protestam em Assunção por acesso direitos à educação, terras e saúde - 11H00

(+) QUITO (Equador) - Comissária da UE para o Meio Ambiente visita o Equador para discutir a legislação da UE que proíbe importações de áreas desmatadas - 15H30 (até 22)

BRASÍLIA (Brasil) - Taxa de juros - 20H00

Esportes

(+) BRASÍLIA (Brasil) - STJ analisa pedido da Itália para que Robinho cumpra pena por estupro no Brasil - 15H00

(+) SAINT-DENIS (França) - Jogos Olímpicos-2024: sorteio dos torneios olímpicos de futebol - 17H00

QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2024

Mundo

MUNDO - Dia Internacional da Eliminação da Discriminação Racial -

MUNDO - Dia Internacional das Florestas -

MUNDO - Dia Mundial da Síndrome de Down -

América

(+) CARACAS (Venezuela) - Começa inscrição para candidatura às presidenciais - (até 25)

Europa

BAIKONUR (Cazaquistão) - Lançamento da nave Soyuz MS-25 para a ISS -

SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2024

Europa

(+) MARSELHA (França) - BCE: discurso do economista-chefe Philip Lane sobre inflação e política monetária - 15H00

SÁBADO, 23 DE MARÇO DE 2024

Oriente Médio e África do Norte

(+) BAGHUZ (Síria) - 5º aniversário da proclamação pelas forças árabe-curdas auxiliadas pelos EUA do fim do “califado” do grupo Estado Islâmico (EI) -