Com um gol do brasileiro Lucas Paquetá o West Ham goleou o Freiburg por 5 a 0 e se classificou nesta quinta-feira (14) para as quartas de final da Liga Europa, onde se juntará a Milan, Benfica e Olympique de Marselha.

Os 'Hammers' haviam perdido por 1 a 0 no jogo de ida, mas tendo vencido o Freiburg duas vezes na fase de grupos mostraram sua força e se recuperaram da derrota sofrida na Alemanha há uma semana.

Lucas Paquetá abriu o placar após um escanteio e Jarrod Bowen ampliou deixando o time inglês em vantagem no placar agregado ainda antes do intervalo.

Na segunda etapa, Aaron Cresswell chutou colocado e fez 3 a 0. E então foi a vez de Mohammed Kudus brilhar coroando a bela noite dos atuais campeões da Europa Conference League.

O ganês partiu do meio de campo e superou a defesa do Freiburg para marcar o quarto gol de sua equipe. E depois o mesmo Kudus soltou uma bomba da entrada da área fechando a goleada do time comandado pelo técnico David Moyes.

O resultado também foi um grande impulso para as esperanças da Inglaterra de ter cinco vagas na Liga dos Campeões da próxima temporada ao terminar como uma das duas primeiras nações no ranking com base no desempenho dos clubes nas competições europeias nesta temporada.

- Benfica, Milan e OM nas quartas -

Também nesta quinta-feira, o Benfica acabou com as esperanças do Rangers de mais uma boa campanha na Liga Europa com uma vitória por 1 a 0 sob a forte chuva que caiu em Glasgow, e se classificou com um placar agregado de 3 a 2.

Num jogo de poucas chances, Rafa Silva finalizou com calma após um passe do atacante argentino Angel Di Maria a 24 minutos do fim e o gol foi confirmado após inicialmente a arbitragem ter visto um impedimento.

O Milan, sete vezes campeão europeu, avançou às oitavas de final com uma vitória por 3 a 1 sobre o Slavia Praga, que atuou com 10 jogadores, na capital tcheca.

Depois de perder por 4 a 2 na partida de ida, o Slavia viu sua missão se tornar quase impossível quando Tomas Holes recebeu um cartão vermelho direto após uma revisão do VAR por uma falta em Davide Calabria.

Três gols rápidos de Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão encaminharam a classificação antes do intervalo.

E o Olympique de Marselha levou um susto mas conseguiu a classificação diante do Villarreal.

O time espanhol pôs fim à invencibilidade do técnico Jean-Louis Gasset no comando da equipe do sul da França, mas sua vitória por 3 a 1 em casa não foi suficiente para os espanhóis, que perderam por 5 a 3 no placar agregado.

O 'Submarino Amarelo' marcou por meio de Etienne Capoue (32'), Alexander Sorloth (54') e Yerson Mosquera (85') levando os torcedores a acreditarem no troco (após a derrota por 4 a 0 na ida). Mas Jonathan Clauss marcou nos acréscimos (90'+4) garantindo a classificação do time de Marselha para as oitavas de final.

kca/nf/aam/am