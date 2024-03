O gerente de um bar na cidade de Gurgaon, na Índia, foi preso após cinco clientes serem hospitalizados por vomitarem sangue no estabelecimento. O sangramento aconteceu após eles terem consumido gelo seco acidentalmente no lugar de refrescante bucal. O caso aconteceu no último dia 3 e ganhou repercussão nesta semana.

De acordo com denúncia apresentada por Ankit Kumar, ele foi jantar com a esposa e quatro amigos no restaurante. Após a refeição, um dos funcionários do local lhes ofereceu o refrescante bucal e, depois da ingestão, começaram a se sentir mal, com vômitos e ardor na boca. A administração e os funcionários do restaurante não prestaram qualquer assistência e permaneceram indiferentes. Os clientes foram para o hospital, enquanto os funcionários do local fugiram.

“Mostrei o pacote do refrescante bucal a um médico, que disse que era gelo seco. Segundo o médico, é um ácido que pode levar à morte”, disse o denunciante ao site TMZ. Ankit foi o único do grupo a não consumir o produto. Isso porque ele carregava sua filha de dois anos no colo quando foi abordado pelo funcionário.

O grupo passou dois dias internado no hospital. Mas hoje todos estão bem. Além de prender o gerente, a polícia procura o proprietário do estabelecimento, que estaria fugindo. A polícia alega que se trata de ferimentos causados por veneno. A denúncia também se encaixa em conspiração criminosa, conforme o Código Penal Indiano.

O gerente alega que um dos funcionários trocou a porção de ‘limpador de paladar com açúcar e gelo’ por dióxido de carbono solidificado, popularmente conhecido como gelo seco. Não está claro o que levou à confusão, mas o homem que foi preso teria dito que foi um acidente.