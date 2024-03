O técnico do Borussia Dortmund, Edin Terzic, sabe que seu cargo está em jogo antes de receber o PSV Eindhoven, nesta quarta-feira (13), no jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O empate em 1 a 1 na Holanda deixa tudo em aberto: quem vencer na Alemanha avança para a próxima fase.

Nascido e criado em Dortmund, Terzic cresceu como torcedor do Borussia e seu primeiro trabalho como treinador aconteceu em seu clube do coração.

A conquista da Copa da Alemanha como interino em 2021 e a briga pelo campeonato até a última rodada de 2023, perdida apenas devido ao saldo de gols, tornaram a trajetória de Terzic épica.

Mas o mau desempenho nos campeonatos nacionais, em que o Dortmund foi eliminado da Copa da Alemanha e sofre na luta para entrar no 'Top 4' da Bundesliga, que classifica para a próxima edição da Liga dos Campeões, colocou Terzic na corda bamba.

A grande temporada do Bayer Leverkusen sob a liderança do técnico espanhol Xabi Alonso, líder invicto com 10 pontos de vantagem sobre o Bayern de Munique a nove jogos do final, além dos problemas dos bávaros, serviram de alguma forma para desviar o foco do Dortmund.

No entanto, uma eliminação diante do PSV, líder invicto da Eredivisie, mas uma equipe de fora das cinco principais ligas europeias, pode ser o início do fim da 'era Terzic'.

- 'É uma final' -

Instável e propenso a cometer erros na Alemanha, o Dortmund surpreendeu na Europa, terminando em primeiro em seu grupo, à frente de Paris Saint-Germain, Milan e Newcastle.

A equipe aurinegra depende mais das receitas da Liga dos Campeões do que outras equipes alemãs, como o Leverkusen e o RB Leipzig, e por isso uma não classificação teria um sério impacto nas finanças do clube.

Além do aspecto financeiro, o excelente ano da equipe de Xabi Alonso e a estabilidade do Leipzig podem ameaçar o status do Dortmund de "segunda equipe" da Alemanha em caso de eliminação nesta quarta-feira.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Werder Bremen, no sábado, apesar de ter disputado metade da partida com 10 jogadores, o diretor esportivo do Dortmund, Sebastian Kehl, reconheceu que seu time enfrenta dificuldades, mas garantiu que está começando a melhorar no momento certo.

"Sabemos que precisamos da vitória para avançar à próxima fase. Vejo a equipe plenamente capaz de derrotar uma equipe forte como o PSV Eindhoven, especialmente no nosso estádio", afirmou Kehl.

"Nossa temporada ainda não acabou", garantiu Terzic nesta terça-feira. "Temos uma grande oportunidade e queremos investir tudo nela".

dwi/mw/dam/iga/aam/cb