O Chelsea venceu em casa o Newcastle por 3 a 2 nesta segunda-feira (11), no jogo que fechou a 28ª rodada do Campeonato Inglês.

A vitória, que chega depois de dois empates consecutivos, dá fôlego aos 'Blues' e a seu contestado treinador, Mauricio Pochettino.

O resultado também dá mais tranquilidade ao Chelsea para pensar nas quartas de final da Copa da Inglaterra, no próximo domingo, contra o Leicester (2ª divisão). O jogo será em Stamford Bridge, estádio onde o time perdeu apenas um dos últimos 13 jogos.

Contra o Newcastle, os 'Blues' abriram o placar rapidamente com um chute de Cole Palmer que desviou em Nicolas Jackson antes de entrar (6'), mas sofreram o empate pouco antes do intervalo com Alexander Isak (43').

No segundo tempo, Palmer bateu de fora da área para recolocar o time londrino na frente (57'), antes de Mykhailo Mudryk (76') fazer o terceiro.

No minuto final, o Newcastle diminuiu com um belo chute de Jacob Murphy (90'), que havia entrado no primeiro tempo no lugar de Anthony Gordon, lesionado.

Com o resultado, o Chelsea se manteve na 11ª posição do campeonato, um ponto atrás justamente do Newcastle (10º), mas com um jogo a menos.

-- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Sábado:

Manchester United - Everton 2 - 0

Bournemouth - Sheffield United 2 - 2

Crystal Palace - Luton Town 1 - 1

Wolverhampton - Fulham 2 - 1

Arsenal - Brentford 2 - 1

- Domingo:

Aston Villa - Tottenham 0 - 4

West Ham - Burnley 2 - 2

Brighton - Nottingham 1 - 0

Liverpool - Manchester City 1 - 1

- Segunda-feira:

Chelsea - Newcastle 3 - 2

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 64 28 20 4 4 70 24 46

2. Liverpool 64 28 19 7 2 65 26 39

3. Manchester City 63 28 19 6 3 63 28 35

4. Aston Villa 55 28 17 4 7 59 41 18

5. Tottenham 53 27 16 5 6 59 39 20

6. Manchester United 47 28 15 2 11 39 39 0

7. West Ham 43 28 12 7 9 45 49 -4

8. Brighton 42 28 11 9 8 50 44 6

9. Wolverhampton 41 28 12 5 11 42 44 -2

10. Newcastle 40 28 12 4 12 59 48 11

11. Chelsea 39 27 11 6 10 47 45 2

12. Fulham 35 28 10 5 13 40 44 -4

13. Bournemouth 32 27 8 8 11 37 49 -12

14. Crystal Palace 29 28 7 8 13 33 48 -15

15. Brentford 26 28 7 5 16 40 52 -12

16. Everton 25 28 8 7 13 29 39 -10

17. Nottingham 24 28 6 6 16 34 50 -16

18. Luton Town 21 27 5 6 16 38 55 -17

19. Burnley 14 28 3 5 20 27 62 -35

20. Sheffield United 14 28 3 5 20 24 74 -50

