Estes são os indicados nas principais categorias para a 96ª edição dos Prêmios da Academia, na cerimônia que acontece no próximo domingo, 10 de março, em Hollywood.

"Oppenheimer", o drama de Christopher Nolan sobre as dificuldades do pai da bomba atômica, lidera a corrida ao Oscar com 13 indicações, incluindo Melhor Filme. Em seguida aparecem "Pobres Criaturas" de Yorgos Lanthimos, com 11 indicações, enquanto o drama de Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores", recebeu 10 indicações.

- Melhor Filme -

- "American Fiction"

- "Anatomia de Uma Queda"

- "Barbie"

- "Maestro"

- "Os Rejeitados"

- "Assassinos da Lua das Flores"

- "Oppenheimer"

- "Pobres Criaturas"

- "Zona de Interesse"

- "Vidas Passadas"

- Melhor Diretor -

- Christopher Nolan, "Oppenheimer"

- Yorgos Lanthimos, "Pobres Criaturas"

- Martin Scorsese, "Assassinos da Lua das Flores"

- Justine Triet, "Anatomia de uma Queda"

- Jonathan Glazer, "Zona de Interesse"

- Melhor Ator -

- Cillian Murphy, "Oppenheimer"

- Bradley Cooper, "Maestro"

- Colman Domingo, "Rustin"

- Paul Giamatti, "Os Rejeitados"

- Jeffrey Wright, "American Fiction"

- Melhor Atriz -

- Emma Stone, "Pobres criaturas"

- Annette Bening, "Nyad"

- Lily Gladstone, "Assassinos da Lua das Flores"

- Sandra Huller, "Anatomia de uma queda"

- Carey Mulligan, "Maestro"

- Melhor Ator Coadjuvante -

- Sterling K. Brown, "American Fiction"

- Robert Downey Jr., "Oppenheimer"

- Robert De Niro, "Assassinos da Lua de Flores"

- Ryan Gosling, "Barbie"

- Mark Ruffalo, "Pobres criaturas"

- Melhor Atriz Coadjuvante -

- Da'Vine Joy Randolph, "Os Rejeitados"

- Emily Blunt, "Oppenheimer"

- Danielle Brooks, "A Cor Púrpura"

- America Ferrera, "Barbie"

- Jodie Foster, "Nyad"

- Melhor Filme Internacional -

- "A Sociedade da Neve" - (Espanha)

- "Eu, Capitão" - (Itália)

- "Zona de Interesse" - (Reino Unido)

- "Dias Perfeitos" - (Japão)

- "Sala dos Professores" - (Alemanha)

- Melhor Filme de Animação -

- "O Menino e a Garça"

- "Elementos"

- "Nimona"

- "Meu Amigo Robô"

- "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso"

- Melhor Documentário -

"Bobi Wine: The People's President"

"La Memoria Infinita"

"As 4 Filhas de Olfa"

"To Kill a Tiger"

"20 Dias em Mariupol"

- Filmes com mais indicações -

- "Oppenheimer" - 13

- "Pobres criaturas" - 11

- "Assassinos da Lua de Flores" - 10

- "Barbie" - 8

- "Maestro" - 7

- "American Fiction" - 5

- "Anatomia de uma queda" - 5

- "Os Rejeitados" - 5

- "Zona de interesse" - 5

