O Exércitos da Ucrânia e da Rússia afirmaram nesta sexta-feira que derrubaram dezenas de drones inimigos durante ataques noturnos, incluindo um que matou duas pessoas no leste ucraniano.

O governador regional Oleg Sinegubov afirmou que um bombardeio na quinta-feira à noite matou uma mulher de 64 anos e um homem de 58 na cidade ucraniana de Kupiansk, a menos de 10 km da linha de frente.

Algumas horas depois, a Rússia lançou 37 drones explosivos iranianos Shahed e três mísseis contra o território ucraniano, segundo as forças aéreas ucranianas.

"Como resultado das operações de combate, 33 Shahed foram derrubados nas regiões de Kirovogrado, Odessa, Kherson, Mykolaiv e Kharkiv", afirmou o Exército no Telegram.

Na região de Kharkiv, atacada com frequência por artilharia, foguetes e drones, cinco pessoas, incluindo uma criança de três anos, ficaram feridas em um bombardeio, anunciou o governador Sinegubov, que publicou fotos no Telegram que mostram as janelas de lojas quebradas e uma cratera ao lado de um prédio residencial.

Em Moscou, o Ministério da Defesa afirmou que interceptou 16 drones ucranianos na madrugada de sexta-feira.

Quinze aparelhos foram destruídos na região de Volgogrado, a 300 km das linhas de frente no leste da Ucrânia.

Outro drone foi derrubado na região fronteiriça de Belgorod, segundo o ministério russo.

Belgorod foi alvo de vários bombardeios e ataques aéreos desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Os drones - tanto artefatos explosivos como aeronaves equipadas com câmeras de reconhecimento - são muito utilizados pelos dois países na guerra.

bur-jc/epe/neo/acc/es/fp