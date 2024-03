Liverpool, Roma e Olympique de Marselha golearam seus respectivos adversários na ida das oitavas de final nesta quinta-feira (7) e ficaram muito perto da classificação para a próxima fase da Liga Europa.

Os italianos bateram o Brighton no estádio Olímpico por 4 a 0, mesmo placar da vitória do Olympique sobre o Villarreal no Vélodrome, enquanto os 'Reds' aplicaram um 5 a 1 no Sparta Praga na República Tcheca.

- Olympique afunda 'Submarino Amarelo' -

Tudo deu certo para o Olympique de Marselha contra o Villarreal.

O time francês abriu o placar com Jordan Veretout completando de cabeça um cruzamento de Jonathan Clauss aos 23 minutos. Aos 28, o colombiano Yerson Mosquera marcou contra quando tentava desviar uma finalização.

Antes do intervalo, o Olympique fez o terceiro com o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (42' de pênalti), que fechou a goleada no segundo tempo com um belo chute cruzado (59').

Pouco depois do quarto gol, o lateral Alberto Moreno foi expulso e deixou o 'Submarino Amarelo' com dez em campo (62'), sem forças para buscar uma reação.

- Liverpool ganha moral antes pegar o City -

O Liverpool encaminhou a vaga nas quartas com a goleada sobre o Sparta Praga fora de casa por 5 a 1.

O argentino Alexis Mac Allister abriu o placar para os 'Reds' logo aos seis minutos cobrando pênalti, antes do uruguaio Darwin Núñez aumentar a vantagem marcando mais dois (25' e 45'+3).

No início do segundo tempo, o Sparta Praga diminuiu com um gol contra de Conor Bradley (46'), mas o Liverpool reagiu rapidamente com o colombiano Luis Díaz (53').

Nos acréscimos, o húngaro Dominik Szoboszlai fechou a goleada do Liverpool (90'+3).

Esta goleada na Liga Europa enche de moral os 'Reds' antes do confronto decisivo do próximo domingo contra o Manchester City, que vale a liderança do do Campeonato Inglês.

E na capital italiana, a Roma não tomou conhecimento do Brighton.

Inspirados no ataque, os 'giallorossi' construíram a boa vitória com gols de Paulo Dybala (12'), Romelu Lukaku (43'), Gianluca Mancini (64') e Bryan Cristante (68').

- Milan e Leverkusen aliviados -

Dois dos favoritos ao título sofreram mais do que o esperado: o Milan teve muito trabalho para bater o Slavia Praga em casa por 4 a 2, enquanto o Bayer Leverkusen arrancou um empate em 2 a 2 com o Qarabag no Azerbaijão.

O franco-argelino Yassine Benzia (26') e o brasileiro Juninho (45'+2) colocaram o time da casa em vantagem, mas o Leverkusen reagiu para evitar sua primeira derrota na temporada marcando com Florian Wirtz (70') e o tcheco Patrik Schick (90'+2).

O Milan, por sua vez, chegou à reta final da partida em San Siro com o apertado placar de 3 a 2, até que o gol do americano Christian Pulisic (85') deu alívio aos 'rossoneri'.

Também foram disputados nesta quinta-feira os jogos de ida das oitavas de final da Liga Conferência. O principal duelo, entre Ajax e Aston Villa, terminou empatado em 0 a 0 em Amsterdã.

Mais emoção teve a partida entre Maccabi Haifa e Fiorentina, que terminou com a vitória dos italianos por 4 a 3.

Já o Lille encaminhou a classificação para as quartas ao bater o Sturm Graz na Áustria por 3 a 0, mesmo placar da vitória do Fenerbahçe sobre o Union Saint-Gilloise, que se enfrentaram em Bruxelas.

bur/dr/gfe/cb/rpr