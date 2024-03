A bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (7) após o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Jerome Powell, no Congresso.

O S&P 500 ganhou 1,03%, alcançando um novo recorde de fechamento, enquanto o Nasdaq quase atingiu sua máxima histórica ao subir 1,51%. O Dow Jones, por sua vez, avançou 0,34%.

O Fed "pode e vai" começar a reduzir suas taxas de juros este ano se a tendência econômica persistir, afirmou Powell perante os senadores nesta quinta-feira em Washington.

"Estamos vendo um crescimento forte e contínuo, um mercado de trabalho forte e progressos constantes em direção a uma redução da inflação", disse Powell ao Comitê Bancário do Senado, no segundo dia de suas audiências periódicas no Capitólio.

Suas declarações sugerem que o Fed começará a reduzir o custo do dinheiro este ano. As taxas de juros de referência atualmente estão em seu nível mais alto em 23 anos, variando entre 5,25-5,50%.

A inflação está caindo e convergindo progressivamente para a meta de 2% ao ano do banco central americano.

tu/pta/mr/db/am