O Liverpool, um dos grandes favoritos ao título da Liga Europa, vai visitar o Sparta de Praga no jogo de ida das oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (7) na Epet Arena, na capital da República Tcheca.

Seis vezes vencedor da Liga dos Campeões, o time comandado pelo técnico alemão Jurgen Klopp, que deixará o clube no final da temporada, busca o troféu continental após não ter conseguido se classificar para a atual edição da Champions.

O atual líder da Premier League é o franco favorito para garantir a vaga nas quartas de final contra a equipe tcheca e avançar depois até a grande final, que será disputada em Dublin, na Irlanda.

Para essa partida em Praga, Klopp incluiu na lista o atacante egípcio Mohamed Salah, que estava afastado há duas semanas e meia por problemas físicos.

Mas sua presença em campo ainda é incerta. "Ele está conosco, treinou dois dias, cheio de energia. Vamos ver", disse o técnico.

"Queremos ser prudentes, temos que ter cuidado, mas no meio de um período super intenso da temporada, precisamos de todos. Veremos quanto tempo poderemos utilizá-lo", acrescentou Klopp.

Outra equipe inglesa, o Brighton (atualmente 9º colocado na Premier League) enfrentará a Roma, que vem de quatro vitórias consecutivas em jogos oficiais.

O Bayer Leverkusen, do técnico Xabi Alonso, que continua surpreendendo com sua liderança isolada e invencibilidade na Bundesliga, enfrentará o Qarabag, do Azerbaijão, que chegou às oitavas de final de uma competição continental pela primeira vez em sua história.

O Milan, outro dos grandes clubes europeus mais habituados à Liga dos Campeões do que à Liga Europa, vai receber o Slavia Praga. O time italiano, atualmente terceiro colocado no campeonato italiano, vai entrar em campo como favorito contra a equipe tcheca e também é um dos sérios candidatos a disputar a final no dia 22 de maio.

- Marcelino reencontra Olympique -

Também nesta quinta-feira o Olympique de Marselha recebe o Villarreal no reencontro com seu ex-treinador Marcelino García Toral.

Único representante espanhol na segunda competição continental, o 'Submarino Amarelo' busca ir longe e repetir o feito de 2021, quando conquistou sua primeira Liga Europa, então com Unai Emery no comando.

Marcelino devolveu estabilidade ao Villarreal, que depois de um início difícil em LaLiga acertou o rumo desde a sua chegada e está no meio da tabela (12º).

Longe das vagas europeias, o time espanhol vê na Liga Europa o caminho para alcançar uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.

Apesar de se reencontrar com seu ex-time, Marcelino destacou que o jogo "não tem nada de especial, para mim todos os jogos são iguais".

"Estamos entusiasmados e a equipe vive uma boa dinâmica. Sabemos que enfrentamos uma equipe difícil, mas estamos otimistas como sempre", garantiu o treinador no domingo após vencer o Granada por 5 a 1.

Do lado oposto estará o Olympique de Marselha do técnico Jean-Louis Gasset, que vem de três vitórias seguidas, contando todas as competições: contra Shakhtar Donetsk (3-1), Montpellier (4-1) e Clermont (5-1).

Gasset minimizou o reencontro de seu time com o antigo técnico. "Marcelino? Nunca falamos sobre isso. Em todo o caso, pessoalmente, nunca falo sobre isso", garantiu o novo treinador do Olympique.

"Jogamos contra o Villarreal, estamos observando como eles jogam e sei que ele é uma pessoa respeitável. Ele fez coisas no futebol, tem um método e tem uma equipe bem organizada".

O OM sabe o que é vencer a Liga dos Campeões (1993), mas ainda não conquistou uma Liga Europa, que já lhe escapou das mãos em três ocasiões. A última delas em 2018, quando perdeu na final para o Atlético de Madrid.

-- Programação dos jogos de ida das oitavas de final da Liga Europa:

- Quarta-feira:

Sporting (POR) 1 Paulinho (17')

Atalanta (ITA) 1 Scamacca (39')

- Quinta-feira:

(14h45) Sparta (CZE) - Liverpool (ING)

Roma (ITA) - Brighton (ING)

Qarabag (AZE) - Bayer Leverkusen (ALE)

(17h00) Olympique de Marselha (FRA) - Villarreal (ESP)

Benfica (POR) - Glasgow Rangers (SCO)

Freiburg (ALE) - West Ham (ING)

Milan (ITA) - Slavia (CZE)

