O Programa Mundial de Alimentos (PMA) das Nações Unidas informou, nesta terça-feira (5), que seu comboio de ajuda foi rejeitado por autoridades de Israel em um posto de controle no norte da Faixa de Gaza e saqueado em seguida "por pessoas desesperadas".

A agência da ONU declarou que 14 caminhões com alimentos aguardaram por três horas no posto de Wadi Gaza, sudeste do território, antes de serem rejeitados pelo Exército de Israel.

Essa foi a primeira tentativa de entrega desde o último dia 20, quando o PMA interrompeu a distribuição de alimentos no norte da Faixa de Gaza devido "ao caos total e à violência", depois que outro comboio foi alvo de tiros e saques.

Depois que os caminhões foram desviados hoje, os veículos foram parados "por uma multidão desesperada, que saqueou os alimentos" e levou cerca de 200 toneladas, informou a agência.

O PMA diz explorar formas de levar alimentos para o norte da Faixa de Gaza, mas ressalta que as estradas são a única forma de transportar a grande quantidade necessária para evitar a fome.

Seis toneladas de alimentos, suficientes para 20 mil pessoas, foram lançadas mais cedo pelo ar, em cooperação com a Força Aérea da Jordânia, informou a agência. "Os lançamentos aéreos são o último recurso e não evitarão a fome", ressaltou o vice-diretor-executivo do PMA, Carl Skau.

A ONU estima que 2,2 dos 2,4 milhões de habitantes do território estão à beira da fome, principalmente no norte, onde as forças de Israel bloqueiam a entrada de ajuda.

