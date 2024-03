Um total de 180 barcos, dos quais 94 transportarão os atletas, irão desfilar pelo rio Sena na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, no dia 26 de julho, informou nesta terça-feira (5) o prefeito da região de Ile-de-France, Marc Guillaume.

Guillaume, que compareceu à comissão de leis do Senado ao lado do ministro do Interior da França, Gérald Darmanin, explicou que 86 barcos serão destinados à segurança, equipes técnicas e à reparação de embarcações que possam ter dificuldades.

Darmanin confirmou que "todas as delegações aceitaram desfilar pelo Sena", em uma cerimônia de abertura olímpica inédita, pela primeira vez organizada fora de um estádio.

Havia a dúvida sobre a participação de qualquer uma das delegações, como a israelense ou a americana, mas no fim foi dado o sinal verde.

A frota, que percorrerá seis quilômetros entre Austerlitz e Trocadéro – em frente à Torre Eiffel – contará com medidas de segurança extraordinárias, com 45 mil membros das forças de segurança interna em Ile-de-France (região de Paris).

Todos os participantes nos Jogos serão "rastreados" pelos serviços de segurança, que preveem um milhão de investigações.

Em Paris, para a cerimônia de abertura, serão mobilizadas "2 mil policiais municipais", aos quais se somarão "entre 18 mil e 24 mil" membros da segurança privada.

O espaço aéreo será fechado num perímetro de 150 quilômetros em torno de Paris entre as 19h00 locais (14h00 de Brasília) e a meia-noite (19h00) do dia da cerimônia de abertura, uma medida inédita, segundo o ministro do Interior.

Isto significa que nenhum avião poderá aterrissar ou descolar durante esse período nos aeroportos internacionais Charles de Gaulle e Orly.

- Público: um quebra-cabeça -

O ministro também informou que o número máximo de pessoas que poderão acompanhar o ato nas margens do rio será de 326 mil, das quais 222 mil terão direito a entrada gratuita.

Darmanin explicou que os 104 mil pagantes ficarão em zonas mais próximas do rio, enquanto 222 mil ficarão nas partes superiores.

O ministro estimou que outras 200 mil pessoas acompanharão a cerimônia dos muitos edifícios que contam com vista para o emblemático rio da capital francesa.

As entradas gratuitas serão distribuídas através dos parceiros institucionais dos Jogos (Estado, cidades-sede, região de Île-de-France e Paris-2024). Os espectadores receberão um código QR para poderem acessar a cerimônia.

O número de fãs na primeira cerimônia olímpica fora de um estádio se tornou um enigma para as autoridades, ainda mais num contexto internacional marcado pela invasão da Ucrânia por parte da Rússia e pela guerra iniciada pelo ataque do Hamas em Israel.

Darmanin havia indicado em outubro de 2022 que a cerimônia de abertura poderia ser acompanhada ao vivo por 600 mil pessoas, enquanto a Câmara Municipal de Paris aumentou este número para dois milhões de pessoas há dois anos, segundo uma fonte próxima às negociações.

