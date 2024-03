O Manchester City terá pela frente um mês cheio de desafios em todas as competições, começando nesta quarta-feira, em casa, contra o Copenhague, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões às 17h00 (horário de Brasília), com uma vitória tranquilizadora por 3 a 1 na ida.

"Trabalhamos muito desde que chegamos aqui para viver esse tipo de momento", são "os melhores", declarou o técnico Pep Guardiola, no City desde 2016.

Os atuais campeões da Inglaterra e da Europa estão habituados a finais de temporada intensos, na época do ano em que títulos são conquistados e em que não há espaço para o medo.

Em seu caminho, o City terá seu primeiro obstáculo na Champions, talvez a partida menos difícil em um mês repleto de duelos de alto nível.

Os 'Citizens' recebem o Copenhagen depois de um confortável 3 a 1 na ida, mas apenas quatro dias depois visitam Anfield para enfrentar o Liverpool, atual líder da Premier League. Uma semana depois, receberá o Newcastle nas quartas de final da Copa da Inglaterra, competição que também venceu em 2023, completando uma tríplice coroa histórica.

- 19 jogos sem derrota -

Depois, haverá uma pausa internacional antes de dois novos confrontos contra equipes da primeira divisão inglesa: Arsenal (3º) e Aston Villa (4º), seus dois perseguidores no campeonato.

Este ano a equipe de Guardiola não tem mostrado a habitual força em momentos delicados da temporada, tendo sido eliminada da Copa da Liga pelo Newcastle e perdido os jogos do campeonato inglês diante de Arsenal e Aston Villa. Contra outros rivais como Chelsea, Aston Villa e Liverpool, não passou do empate.

Os torcedores mais otimistas do City, porém, confiam na capacidade de seu time de terminar as temporadas em alta, em grande parte graças ao amplo elenco, com muito mais qualidade e mais rico do que os da concorrência.

Além disso, os 'Citizens' chegam com o vento a seu favor, depois de acumular 19 jogos consecutivos sem derrota, uma sequência enriquecida pela virada no domingo no clássico contra o Manchester United (3-1), seu vizinho e velho rival.

A confiança é ainda maior em sua casa, o Etihad Stadium, uma fortaleza inexpugnável desde novembro de 2022.

Nesta reta final, "estamos prontos para atacar", alertou recentemente o atacante Erling Haaland.

- Ataque brilhante -

O norueguês foi alvo de chacota devido a um erro inexplicável num gol vazio no domingo, jogo em que tocou na bola apenas 15 vezes... sem que isso o impedisse de marcar o terceiro e último gol do jogo contra os 'Red Devils'.

"Se você olhar o jogo do ponto de vista puramente tático, o objetivo é que o atacante se envolva mais na construção do jogo, que toque mais na bola e crie chances para seus companheiros. Mas nesta equipe ele não precisa fazer isso. Ele tem [Kevin] De Bruyne, [Phil] Foden, Bernardo [Silva] e Rodri, que podem dar passes para ele", analisou Micah Richards, ex-zagueiro do City e atual comentarista da Sky Sports.

Lesionado no pé, Haaland passou dois meses afastado, na reta final de 2023 e nas primeiras semanas de 2024, mas suas estatísticas continuam extraordinárias nesta temporada, com 28 gols em 31 jogos.

Seu parceiro Kevin de Bruyne também tem brilhado, depois de perder a primeira metade da temporada devido a uma lesão. O belga marcou dois gols desde seu retorno e, o que mais impressiona, deu 12 assistências.

"Erling precisa de um cara com a visão, qualidade e generosidade [de De Bruyne], enquanto "Kevin precisa dos movimentos de Erling", resumiu Guardiola.

O treinador espanhol também tem outra arma com Phil Foden, que faz uma excelente temporada do ponto de vista estatístico, com 18 golos marcados.

"Nesta temporada, Phil tem sido simplesmente excepcional. Esse é o nível que ele estabelece. Agora ele precisa continuar com essa dinâmica", afirmou o capitão Kyle Walker.

