A bolsa de valores de Nova York fechou com números positivos nesta quinta-feira (29), aliviada após anúncio de que a inflação nos Estados Unidos em janeiro esteve em linha com as projeções, o que permitiu que o índice tecnológico Nasdaq alcançasse um novo recorde.

Impulsionado há vários meses pelo apetite dos investidores pela inteligência artificial, o Nasdaq avançou 0,90%, para 16.091,92 pontos, superando seu último recorde de novembro de 2021.

Por sua vez, o índice composto S&P 500 subiu 0,52%, para 5.096,27 unidades, enquanto o Dow Jones registrou alta de 0,12%, aos 38.996,39 pontos.

A divulgação do dado de inflação PCE nos Estados Unidos, o índice preferido do Federal Reserve (Fed, banco central) para estabelecer sua política monetária, atraiu todas as atenções nesta quinta-feira.

O índice PCE subiu 0,3% no mês de janeiro, contra 0,1% do mês precedente, mas um aumento inferior ao previsto pelo consenso do site MarketWatch.

Em 12 meses, a inflação continuou sua desaceleração para 2,4%, em comparação com 2,6% do mês anterior.

Para Michael Pearce, da OxfordEconomic, "com essa tendência de baixa da inflação, uma redução gradual das taxas de juros ainda está sobre a mesa este ano" para o Fed.

